Match nul contre Lucerne – Ce Servette est bien trop inconstant Lucerne n’a rien volé, même si les Servettiens, après une vilaine première période, ont laissé filer la victoire dans les dernières minutes, dimanche à la Praille (1-1). Daniel Visentini

Severin laisse Kvasina trop seul et Servette craque dans les dernières minutes face à Lucerne. ERIC LAFARGUE

Enveloppé de toutes les émotions qui l’ont accompagné quand tout le stade a crié son nom et l’a applaudi, qu’a pensé Anthony Sauthier de tout ça? Ce Servette médiocre avant la pause avait su réagir, s’adapter, marquer. Ce Servette meilleur mais jamais létal avait manqué le 2-0 et devait concéder le 1-1 face à un Lucerne volontaire qui n’a rien volé. On imagine un Sauthier un brin amer: pour ses adieux officiels à la Praille, il aurait aimé une victoire.