Revanche nécessaire contre Lucerne – Ce Servette entre deux eaux doit se faire violence Jeudi à Lucerne, les Grenat ont montré l’avers et l’envers d’une même idée. Il y a beaucoup à corriger contre le même adversaire, dimanche. Daniel Visentini

Servette a déjà de la peine à marquer avec la pire attaque après Vaduz. Alors si Kyei rate en plus un penalty en début de match, comme jeudi soir à Lucerne… ERIC LAFARGUE

La formule ramasse tout dans un vieux sac que l’on jette à la poubelle: c’est un match à oublier! Eh bien non, rien n’est à oublier, pour les Grenat, de ce Lucerne-Servette qui a tourné jeudi au cauchemar après la pause et même un peu avant. Le refoulement n’est pas une option, mettre des mots sur les maux est nécessaire, d’autant plus avant la venue du même adversaire dimanche, parce que cette lourde défaite (3-0) est en soi un match référence. Elle dit tout de Servette, le meilleur, mais aussi le pire, le doux ou le sévère.

Il faut bien sûr relativiser. Servette n’avait plus perdu depuis le 5 décembre, soit depuis six matches. Le fiasco de Lucerne, après le thé, ne signifie pas que les Grenat ont égaré toutes leurs certitudes. Mais que les circonstances (préparation tronquée, manque de rythme) font que tout peut très vite se compliquer, que la vérité d’un moment (la première période) peut s’évanouir d’un coup. C’est ce que ce match de jeudi soir a rappelé et démontré. C’est pour cela qu’il ne faut pas l’oublier.