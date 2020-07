Après le succès 4-1 sur Xamax – Ce Servette a l’Europe au bout des pieds Les Grenat dominent facilement 4-1 un Xamax qui sera officiellement relégué dans quelques jours. L’Europa League est plus que jamais en ligne de mire. Daniel Visentini

Kone, après s’être joué de Neitzke, sert Stevanovic pour le 2-1, dès le début de la seconde période. La fin des maigres espoirs de Xamax. ERIC LAFARGUE

La grande salle de presse du Stade de Genève était prête à accueillir Stéphane Henchoz et Alain Geiger. Elle a d’abord été traversée par deux fantômes. Jean-François Collet, avec un sourire désabusé, triste, et Christian Binggeli, la tête basse, le regard fixé sur ses souliers. Le propriétaire et le président de Xamax, écrasés par la fatalité, étaient déjà résignés après cette lourde défaite face à Servette: les Neuchâtelois, à moins d’un coup du sort qui n’aurait plus rien à voir avec le foot, joueront la saison prochaine en Challenge League.