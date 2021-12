Football – Ce sera l’Autriche et une mission sauvetage pour Ludovic Magnin Sans poste depuis plus d’une année, l’entraîneur vaudois a tranché: il s’est engagé avec le SCR Altach, lanterne rouge de première division autrichienne. Sport-Center

Eric Lafargue

Ç’aurait pu être Lucerne, ou Yverdon, ou d’autres sans doute. Ludovic Magnin a préféré aller voir ailleurs et quitter les frontières du pays. Il vient de signer un contrat de dix-huit mois avec l’actuel dernier du championnat autrichien, l’SCR Altach (13 points en 18 matches).

Le Vaudois avait été remercié du FC Zurich le 5 octobre 2020, après trois ans d’engagement. «Ludovic Magnin a travaillé avec succès à Zurich durant de nombreuses années. Une saison printanière très exigeante nous attend et nous sommes convaincus qu’avec sa nature inspirante et impulsive, il est le bon entraîneur pour maîtriser les tâches qui nous attendent», a déclaré le directeur général de son nouveau club, Christoph Längle.

«Nous avons eu un bon échange ces derniers jours et nous mettrons tout en œuvre pour atteindre notre objectif commun - rester dans la ligue - au printemps», a de son côté lancé le technicien. Il prendra ses fonctions le 7 janvier et sera présenté trois jours plus tôt.

