La Comédie en ligne – Ce samedi, c’est web à défaut de plateau La formidable équipe artistique d’un triptyque programmé au boulevard des Philosophes propose des parades. Katia Berger

L’équipe de la Variation 2 d’«Où est ma maison?». MAGALI DOUGADOS

Il y a un mois, on se laissait subjuguer par la formidable Variation 1 d’«Où est ma maison?», elle-même une variante de «La Cerisaie», qui permettait de faire ses adieux à la Comédie désormais vide des Philosophes. Un second pan devait suivre début novembre, avec d’autres acteurs du collectif de création, pour emmener un public restreint dans une nouvelle déambulation ludique entre les murs du théâtre centenaire. Raté. Cas de force majeure. Or le spectacle, par définition, ne bénéficiera d’aucun report.

Mais l’équipe artistique embarquée dans l’aventure n’est pas du genre à baisser les bras. Les Wissam Arbache, Alexandre Doublet, Aline Papin et autre Barbara Tobola (ils sont neuf) se sont mobilisés en faveur d’un plan B. Soit des alternatives virtuelles à découvrir jusqu’à ce samedi soir sur le site de la Comédie.

Une émission radiophonique éphémère, intitulée «C’est fini la Comédie», accueille en direct, à 20h30 puis 21h30, «l’un des plus grands rôles du répertoire russe» pour un échange d’une heure avec des fantômes. Une itinérance filmique, théâtrale juste ce qu’il faut, explore la maison dans ses moindres recoins, «Juste avant la fin». Enfin, quatre capsules vidéo réalisées littéralement avec trois bouts de ficelle par Attilio Sandro Palese mettent en scène un marionnettique «Omsk Drama Theater». Et pour boucler le tout, la dramaturge Arielle Meyer MacLeod interviewe les artistes responsables de ces rebonds. Quant au dernier volet du triptyque «Où est ma maison?», on prie pour le voir in situ début décembre.