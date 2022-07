Des routes moins brûlantes? – Ce revêtement miracle réduit la chaleur – et le bruit Un nouveau type de revêtement routier permet d’abaisser la température du sol de 12 degrés et de réduire le bruit de 8 décibels. Des essais à Sion et à Berne sont très positifs. Pascal Unternährer

Lumineux et granulaire: ce revêtement testé à Berne donne les meilleurs résultats. Il réduit la chaleur au sol et atténue significativement le bruit. Photo: G+P AG

Il n’est pas nécessaire de le préciser ces jours-ci: la chaleur met les êtres humains à rude épreuve, elle est même dangereuse pour la santé de beaucoup de personnes. En particulier dans les villes, où les surfaces imperméables sont nombreuses: l’augmentation du rayonnement solaire et le réchauffement des rues jusqu’à 60 degrés constituent un problème majeur. Cet effet est appelé îlot de chaleur.

L’énergie solaire est accumulée dans l’asphalte gris foncé pendant la journée et libérée dans l’environnement pendant la nuit. Conséquence: davantage de nuits tropicales, c’est-à-dire des nuits où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés et où la ville ne peut pas se rafraîchir.

Flop du test zurichois

Pourquoi donc ne pas s’attaquer au revêtement des rues, d’autant plus que les rues et les trottoirs représentent jusqu’à un cinquième des sols urbains? Forte de ce constat, la ville de Zurich a ainsi réalisé un test. Des parties de la Roggenstrasse dans l’arrondissement 5 ont été colorées en beige et en rouge pour mesurer l’effet de la température et les comparer avec le revêtement gris traditionnel.

«Faible effet»: le test effectué avec des revêtements colorés en beige et en rouge dans la Roggenstrasse à Zurich a été décevant. Photo: Albi Massalongo/Ville de Zurich

L’essai s’est révélé décevant. «Les résultats montrent un faible effet des revêtements clairs sur la température de surface», résumait la ville à la mi-juin . Le revêtement existant était même plus frais de 2 degrés que les surfaces testées. Ces surfaces étant moins ombragées par des arbres que la surface de référence a toutefois faussé le résultat. Selon la ville, les calculs effectués avec un ensoleillement régulier ont abouti au résultat inverse: 2 degrés de moins sur les surfaces beiges et rougeâtres.

Dans sa conclusion, le service des ponts et chaussées considère surtout que c’est l’ombrage et les arbres qui sont importants pour réduire la chaleur. Plus un mot sur le revêtement routier. Interrogé à ce sujet, le service des ponts et chaussées précise qu’il est important de savoir que «les revêtements clairs ne contribuent que dans une mesure limitée à la réduction de la chaleur en présence d’un ombrage déjà faible». Aucun autre projet pilote n’est prévu.

La Confédération fait des tests sur deux tronçons

Cela irrite Roland Hohmann. Le conseiller communal chez les Verts craint que la ville ne mette le sujet de côté et que seul le constat d’un «faible effet» reste dans les mémoires. Comme Roland Hohmann ne fait pas seulement de la politique, mais qu’il est aussi chef de service à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) responsable de l’adaptation aux changements climatiques, il a déposé une intervention en tant que spécialiste. Dans son postulat, il demande que des matériaux réduisant la chaleur soient également utilisés lors de la construction de revêtements silencieux en faisant référence à un projet pilote de la Confédération auquel il avait participé.

Différents prototypes de revêtements ont été testés sur la Neue Murtenstrasse à Berne de 2019 à 2021. Photo: G+P AG

À Berne et à Sion, douze revêtements routiers différents ont été testés à partir de 2019 dans le but de réduire la chaleur. Même si tous ont montré un effet positif, un revêtement s’est particulièrement distingué. Surtout si l’on souhaite – quasi comme effet collatéral – réduire également le bruit de la route.

Un revêtement qui peut tout faire

Un revêtement silencieux poreux composé de granulats clairs: telle est la brève description du prototype. Avant la pose, on mélange l’asphalte noir avec du gravier clair. L’effet de refroidissement maximal, l’après-midi à 17 heures, était de moins 12 degrés à la surface par rapport au revêtement traditionnel. En moyenne sur 24 heures, il faisait encore jusqu’à moins 7,9 degrés.



1 / 2 Le «revêtement miracle» vu de près: de la roche claire et dure est mélangée à de l’asphalte. Photo: G+P AG

Ce revêtement est également celui qui a réduit le bruit le plus efficacement, à savoir jusqu’à 8 décibels. Et les coûts supplémentaires, qui se situent entre 10 et 50 francs par mètre carré, se situent dans la moyenne inférieure par rapport aux autres revêtements testés. Dans l’ensemble, ce type de revêtement a obtenu de bien meilleurs résultats que les variantes testées qui consistaient simplement à répandre des gravillons clairs sur l’asphalte, à peindre la route en clair ou à éclaircir l’asphalte d’une autre manière.



«Nous sommes tout près d’avoir un revêtement miracle.» Erik Bühlmann, acousticien

Un revêtement miracle donc? Erik Bühlmann rit au téléphone. «Oui, nous sommes tout près d’avoir un revêtement miracle», confirme-t-il. Ce chercheur a dirigé le projet de l’OFEV en tant qu’ingénieur du bureau mandaté Grolimund & Partner et semble confiant. Deux ans après la pose du revêtement, celui-ci a conservé ses propriétés souhaitées, notamment en ce qui concerne la réduction du bruit.



Les résultats sont moins bons: un revêtement simplement recouvert d’une peinture claire. Photo: Dan Riesen/OFEV

Le revêtement n’est pas encore tout à fait prêt à être commercialisé. Au moins, il est resté clair et adhérent après usure, il est adapté aux véhicules de 40 tonnes et peut être mélangé selon les besoins: pour les parkings, les trottoirs ou les places urbaines, il faut un matériau mixte moins exigeant. Erik Bühlmann sait cependant que les constructeurs de routes sont toujours sceptiques face aux innovations. «Un revêtement doit tout de même durer vint ans, il doit être adapté à la vie quotidienne et être sûr», dit-il. En outre, il doit pouvoir résister au froid et à la chaleur croissante.

À la recherche de la roche suisse

Erik Bühlmann estime que le revêtement sera prêt dans un an ou un an et demi. Le retard est également lié à l’écologie. «Si nous voulons faire quelque chose contre les conséquences du changement climatique, le matériau doit être le plus respectueux possible du climat.» Pour l’essai, on a utilisé de la roche claire provenant de France. Elle est particulièrement dure, ce qui est important pour une adhérence durable. Mais ce matériau lourd a dû être acheminé sur des centaines de kilomètres.

C’est pourquoi Erik Bühlmann recherche des roches appropriées en Suisse, et si possible dans toutes les régions du pays, afin que les distances de transport restent courtes. Le calcaire clair pourrait être la solution, dit Erik Bühlmann avec optimisme.



1 / 2 La variante avec gravillons appliqués est la plus avantageuse, mais pas la meilleure (tronçon test de la rue de la Dixence à Sion). Photo: OFEV

Un effet secondaire demeure envisageable, mais il est controversé: si les rayons du soleil sont mieux réfléchis par le revêtement plus clair, les passants et les maisons pourraient recevoir cette chaleur. «Il faut se pencher sur la question», dit Erik Bühlmann. Mais lui-même ne croit pas à ce problème et fait cette comparaison: si l’on se tient sur un glacier blanc, on n’a pas plus chaud. Le cas échéant, il faudrait toutefois mettre des lunettes de soleil à cause du rayonnement.

«Il y aura toujours besoin de routes.» Roland Hohmann, conseiller municipal chez les Verts zurichois

Roland Hohmann, conseiller municipal, insiste sur le fait que les Verts misent avant tout sur la limitation de la vitesse à 30 km/h, la réduction du trafic automobile pour la protection contre le bruit, et sur les espaces verts. l’eau et les arbres pour la réduction de la chaleur. Mais il reste réaliste: «Il y aura toujours besoin de routes.»



L’UDC revendique un copyright

L’intervention de Roland Hohmann, qui demande de combiner des matériaux peu bruyants avec des matériaux réduisant la chaleur, a toutes les chances d’être acceptée par le parlement de la ville. Des députés du PS et du PVL ont cosigné le texte. L’UDC veut également soutenir le postulat, mais après une petite modification du texte, le parti insistant sur une sorte de copyright. La demande a été déposée par l’UDC en 2021 lors des débats sur le plan directeur – et rejetée à l’époque par les Verts, entre autres.

Interrogé par la rédaction, le service des ponts et chaussées de la ville de Zurich, qui a été impliqué dans les tests de la Confédération avec son propre spécialiste, est plus réservé: il va encore examiner si des matériaux d’éclaircissement peuvent être intégrés dans les revêtements silencieux.

Ces 25 prochaines années, la ville de Zurich veut installer des revêtements silencieux sur 200 kilomètres de routes.



Les revêtements standards continueront toutefois à être construits avec une part importante de matériaux recyclés. Le service critique également l’origine étrangère des matériaux utilisés pour le «revêtement miracle»: «Cela réduit le bilan global de telles approches.»



Le sujet ne perd pas pour autant de sa pertinence. Car la ville veut installer des revêtements silencieux sur 200 kilomètres de routes urbaines (sur un total de 681) au cours des 25 prochaines années, comme elle l’a communiqué en avril. Cela doit se faire sur les tronçons où la vitesse de 30 km/h n’est pas possible ou ne réduit pas suffisamment le bruit. Les revêtements routiers peu bruyants devraient profiter à 110’000 riverains.



