Interview – «Ce retour de la pandémie, c’est un coup dur pour tous» Pour Fabienne Fischer, patronne de l’Économie, les aides pour cas de rigueur et les RHT doivent être prolongées. Marc Bretton Eric Budry

La conseillère d’État Fabienne Fischer a préféré poser à l’extérieur avant la rencontre plutôt que d’être photographiée portant un masque durant l’interview. LAURENT GUIRAUD

Responsable de l’Économie et de l’Emploi depuis six mois, l’écologiste Fabienne Fischer a vécu en peu de temps une somme d’expériences à la tête de son département: un redémarrage en fanfare de l’économie, suivi d’une nouvelle période d’incertitude, une votation disputée sur les horaires des magasins, un budget sur le balan et un sommet huppé sur la finance durable. Quelles leçons en tire-t-elle? Interview.