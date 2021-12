Théâtre Saint-Gervais – Ce qu’on se dit entre deux pas de danse Sur un texte qu’il cosigne avec Virginie Schell, Julien Basler met en scène «Le Grand Dancing», une métaphore de la vie sociale entre humour et postmodernisme. Katia Berger

Bastien Semenzato, Marius Schaffter, Céline Nidegger, Virginie Schell et Ludovic Chazaud, cinq danseurs entre réalité et fiction. LAURENT NICOLAS

Admettons un instant que la vie humaine ressemble au «Grand Dancing» d’un club de vacances dont chacun serait l’animateur. Son travail quotidien consiste alors à peaufiner ses chorés de groupe avec son semblable. Ses loisirs tiennent aux bavardages échangés avec ses pairs. Son pouvoir s’exerce à la mesure du savoir dont on fait montre durant ces conversations. Sa psychologie se calque sur les différents styles de danse – twist, slow ou madison; en solo, en duo, à plusieurs. Quant à sa fonction, elle se redéfinit en permanence, selon les besoins du moment. Idem pour son identité, qui s’adapte au contexte donné.

Supposons maintenant que la susdite allégorie, volontairement approximative, se raconte au théâtre, et qu’un second degré de fiction se superpose ainsi au premier. Les comédiens qui l’incarnent pourront se présenter aussi bien sous leur vrai prénom que sous celui d’un personnage – réel ou fictif –, leurs spectateurs n’accorderont ni plus ni moins de crédit selon qu’ils se jouent eux-mêmes ou qu’ils interprètent, disons, Quentin Tarantino ou Anton Tchekhov. L’assistance, à son tour, s’ajustera aux rythmes et aux codes narratifs établis par le spectacle.

Degrés d’imposture

Il se trouve que Tarantino et Tchekhov sont précisément des auteurs qu’affectionnent ceux du «Grand Dancing» à voir cette semaine à Saint-Gervais, Julien Basler et Virginie Schell, qui apprécient également le chanteur Philippe Katerine ou l’actrice Meryl Streep, parmi d’autres Molière ou Racine. Leur recherche très conceptuelle assemble ainsi les pièces à première vue simples d’un puzzle qui s’avère plein de références, de ricochets et de résonances internes. Vu de l’extérieur, on s’y perd un peu, on trébuche d’un niveau à l’autre, mais on retombe toujours sur ce fil rouge, que tout individu navigue à tâtons dans une mer d’ignorance: aussi bien au dancing installé sur le plateau que sur le dancefloor de l’existence. La bêtise, il n’y a que ça de vrai, qui fait de nous des imposteurs.

Marius Schaffter règle la danse entrecoupée de bavardages pour Céline Nidegger et Ludovic Chazaud. LAURENT NICOLAS

De Julien Basler, les Genevois ont précédemment pu suivre le travail au sein des Fondateurs – la compagnie qu’il dirige avec Zoé Cadotsch, active sur le présent projet en tant que scénographe – ou auprès du plus ancien Club des Arts. En 2014, sa route croise celle de la marionnettiste Virginie Schell en Russie, où ils réalisent ensemble un spectacle inspiré, déjà, par le cinéma de Tarantino. Leur collaboration débouche aujourd’hui sur ce «Grand Dancing» pour lequel ils s’entourent de Marius Schaffter, Céline Nidegger, Ludovic Chazaud, Bastien Semenzato et Virginie Schell elle-même, cinq comédiens éminemment compatibles avec cet engagement désabusé qui fait leur style.

