Golf – Ce qu’il faut savoir sur l’Omega European Masters Le tournoi de golf du Haut-Plateau a officiellement débuté ce jeudi matin. Certains des meilleurs golfeurs du monde s’affrontent jusqu’à dimanche pour empocher les 340’000 euros de la victoire. Rebecca Garcia Crans-Montana

L’heure est au swing à Crans-Montana. Omega European Masters – DEPREZ

Impossible de marcher autour du centre névralgique de la station valaisanne sans se rappeler qu’il s’y dispute un tournoi de golf. L’Omega European Masters, qui a lieu de ce jeudi à dimanche, met aux prises certains des meilleurs joueurs du monde sur le green. De quoi provoquer l’enthousiasme mais aussi de susciter des questions. Tour d’horizon pour comprendre l’événement.

Une étape du circuit européen

Le tournoi de Crans-Montana est un des 43 tournois du circuit européen - aussi appelé DP World Tour. Il s’inscrit donc comme le plus important disputé sur sol helvétique, et ce depuis qu’il a été au calendrier de ce circuit professionnel en 1972.

Il remet son titre en jeu

Le jeune Rasmus Hojgaard, qui avait gagné en 2021, est à nouveau présent à Crans-Montana. Le Danois affrontera cette fois-ci son frère, Nicolai, qui évolue lui aussi parmi les meilleurs mondiaux. «Nous sommes très compétitifs sur tout, raconte celui qui défend son titre. Quand nous étions petits, nous pouvions à peine nous parler après que l’un a mieux joué.» Aujourd’hui? Les jumeaux parviennent à se soutenir l’un l’autre. Sur le parcours, toutefois, il n’y a pas de cadeau.

Deux millions d’euros

Le vainqueur touche 340’000 euros. Le second empoche 220’000 euros tandis que le troisième s’octroie 126’000 euros. Le dernier prix, qui récompense le 70e, est fixé à 3800 euros. Au total, le budget atteint les 2 millions.

Des prix spéciaux sont aussi prévus. Le premier joueur qui réussit le trou numéro trois en un seul coup remporte une assurance vie d’une valeur de 30’000 francs. Au niveau du trou 11, c’est une Porsche totalement électrique qui est en jeu. Le treizième trou rapporte une montre Omega, sponsor du tournoi, qui récompense également le champion du tournoi ainsi que le meilleur Suisse.

Les Suisses en lice

Dix Suisses en tout participent à l’événement. Cinq professionnels et cinq amateurs prendront le départ jeudi. Jeremy Freiburghaus, qui est bien parti pour rejoindre le circuit européen la saison prochaine, doit poursuivre sur sa bonne lancée. «Il y a un peu de pression», a-t-il admis à la veille des hostilités, questionné sur son statut de meilleur Suisse de la compétition.

L’enfant du pays

Non classifié parmi les Suisses du tournoi, Aleksandar Radoicic a pourtant tout d’un local. Le Monténégrin a grandi à Crans-Montana et fréquente le club de Crans-sur-Sierre depuis plus d’une décennie. «Il est autant d’ici que moi», a glissé Pascal Schmalen, directeur du golf. Sa présence n’était de loin pas assurée, puisqu’il s’est qualifié grâce à ses prouesses sur simulateur.

Aleksandar Radoicic (porté) s’est qualifié à travers le tournoi eSport. Omega European Masters – DEPREZ

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.