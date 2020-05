Mesures d’assouplissement – Ce qu’il faut retenir du point presse du Conseil d’Etat Le gouvernement a détaillé jeudi matin la réouverture des lieux de baignade, le plan de relance du tourisme, le tarif pris en charge des tests de dépistage et la reprise du secondaire II le 8 juin. Sophie Simon

Dès samedi, un accès généralisé devrait «offrir à la population un vaste choix de lieux de baignade » Georges Cabrera

Remboursement des tests de dépistage covid-19

Le Conseil d'Etat a arrêté le tarif relatif à la prise en charge des prestations d'analyses microbiologiques: il est fixé à 76 francs. Les tests prescrits par le médecin cantonal ainsi que ceux effectués par des centres de dépistage sur des personnes peu symptomatiques et sans consultation médicale préalable seront remboursés par le canton. «On espère ainsi que les dernières réticences à se faire tester vont disparaître», a commenté le magistrat Mauro Poggia.

Programme de relance du tourisme genevois

Pour préserver les emplois liés au tourisme en évitant qu'un nombre élevé de faillites ne se produise, le Conseil d'Etat a décidé d’un plan de relance qui sera soumis en urgence au Parlement la semaine prochaine. Ce plan fixe un tarif d’appel à 100 francs par étoile, selon un principe de trois tiers: un tiers financé par l’hôtel, un tiers par l’Etat et un dernier par le client.

Le budget nécessaire au déploiement de cette mesure est estimé à 1,5 million de francs pour l'Etat, lequel s'attend en contrepartie de cet investissement à des retombées économiques pour la région de l'ordre de 9 millions de francs. Les touristes genevois pourraient bénéficier de la même offre dans les cantons du Jura et de Neuchâtel si un accord est finalisé avec ces partenaires.

Des «chèques tourisme» valides pendant les deux mois d’été seront aussi distribués à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances pour encourager la consommation locale

Enseignement secondaire II: reprise du 8 juin

La reprise se fera en petits groupes pour éviter un trop grand nombre d’élèves dans les transports publics. La distance de deux mètres devra être respectée non seulement entre les élèves et les enseignants, mais également entre élèves.

Toutes les activités ne seront pas forcément dispensées en présentiel, l’enseignement à distance se poursuivra. «Tout le monde viendra au moins quelques fois à l’école, ne serait-ce que pour se dire au-revoir, c’est un rituel important», a précisé la magistrate Anne Emery-Torracinta.

Pour les élèves et apprenti-e-s qui n'ont pas terminé leur formation, la reprise visera plutôt à combler des lacunes et se mettre à niveau en vue de l'année scolaire prochaine. Pour ceux qui ont déjà obtenu leur titre, l'accent sera mis sur les connaissances et compétences nécessaires à la suite de leur parcours de formation dans les hautes écoles.

Plus d'informations se trouvent sur la page FAQ du DIP. Chaque école transmettra à son personnel ainsi qu'aux élèves et leurs familles les détails spécifiques les concernant.

Accès à l'eau

Le Conseil d'Etat soutient une ouverture généralisée des plages pour l'été (à l’exception de la plage des Eaux-vives, et c’est un «crève-coeur» selon les mots du président du Conseil d’Etat) tout en appelant à la responsabilité individuelle et au respect des recommandations sanitaires (distance de 2 mètres entre les personnes, respect des gestes barrières).

Dès samedi, un accès généralisé devrait «offrir à la population un vaste choix de lieux de baignade et ainsi permettre une répartition harmonieuse de la population sur les nombreux sites répertorié».

Si les zones de parcage seront progressivement rouvertes, certains accès resteront fermés, à l'instar du quai de Cologny à la hauteur de la Tour Carrée.

La Plage Publique des Eaux-Vives pourrait ne rouvrir qu’en seconde partie d’été, en raison du retard pris par le chantier.

Liste des lieux de baignade rouverts

Rive Droite

Plages

Plage de Céligny, CélignyPlage de Port-Choiseul, VersoixLa Bécassine, VersoixBains du Saugy, GenthodPort-Gitana, BellevueEsplanade du Vengeron, Pregny-ChambésyPlage de Chambésy : Restriction communalePlage du Reposoir, Pregny-ChambésyBains des Pâquis, Ville de Genève

Accès au Lac

Creux-de-GenthodLa Perle du Lac, Ville de Genève

Rive Gauche

Plages

Plage d'HermancePlage des Courbes, AnièresPlage du Débarcadère, Anières

Plage de la Gravière, AnièresPlage de la Savonnière, Collonge-BellerivePlage de la Nymphe, Collonge-BellerivePlage de la Pointe-à-la-Bise, Collonge-BelleriveGenève-Plage, ColognyBaby-Plage, Ville de GenèveAménagements lacustres du quai de Cologny

Accès au Lac

Port de CorsierPort-Bleu, Collonge-BellerivePort de Bellerive, Collonge-BelleriveLa Belotte, Cologny

RhôneLa Baignade du Rhône, Jonction

Plage de la Plaine, Dardagny

Exemption de la perception des taxes d'exploitation 2020 pour les cafés/restaurants et les taxis

Ces secteurs d'activités sont particulièrement touchés par la crise COVID-19, le Conseil d'Etat souhaite alléger quelque peu leurs charges fixes pour l'année 2020. Les montants des taxes qui ne seront en conséquence pas perçus seront respectivement de 3,2 millions de francs pour les cafés/restaurants et de 1,6 million de francs pour les taxis.