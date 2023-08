Les interviews imaginaires (6/7) – «Ce qui me fait sourire, ce sont vos questions» Sur la base de faits avérés, un personnage de légende se raconte. Ce week-end: La Joconde. Katia Berger

Son regard qui vous poursuit, son sourire énigmatique, sa célébrité planétaire ou son kidnapping, Lisa Gherardini dissipe sans fard les mystères qui l’entourent. GERALD HERMANN

Aucun visage peint au monde n’a été aussi regardé que le sien. Scruté. Glosé. Contrefait. Rien qu’au Louvre, où elle siège salle 6 derrière sa vitre protectrice, on ne dénombre pas les visiteurs qui rendent gloire à son aura depuis 1798, année de son entrée au Musée. De nos jours, on estime à 7 millions par an les paires d’yeux qui se posent sur son portrait de 77 × 53 cm, réalisé sur bois par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle.

Et ça, c’est sans compter les rotatives. Grâce au miracle de la reproduction, sa face épilée a conquis du timbre-poste au tablier de cuisine, de la chaussette au tatouage et de la carte postale au fond d’écran. Les influenceurs de tout poil peuvent aller se rhabiller. Débarrassée de ses followers, Mona Lisa nous a donné rendez-vous dans une ruelle florentine. Mission spéciale: qu’elle s’exprime enfin à la première personne.

Au-delà du mythe, où et quand êtes-vous née en vérité? À la différence d’une consœur qui a enfanté par immaculée conception, moi j’ai la chance d’être née deux fois – l’une et l’autre ici, à Florence. D’abord en 1479, sous le nom de Lisa Maria Gherardini, avant que je n’endosse le patronyme de mon fortuné mari Francesco, et qu’on m’appelle Madonna del Giocondo, Monna Lisa pour les intimes – avec deux «n» en italien, un seul chez vous. Puis une seconde fois sous l’huile d’un ami de mon époux, Leonardo, pour qui j’ai posé en 1503, quoique le tableau aux origines maintes fois contestées depuis n’ait été achevé qu’en 1517. In petto, j’appelle ce moment ma Renaissance.

Tant de regards se sont fixés sur vous, sous cette deuxième forme! Pas farouche, vous les soutenez tous… Oui, comme mes pupilles sont perpendiculaires au plan du portrait, elles portent loin à la ronde malgré les contours vaporeux du sfumato. L’effet a séduit jusqu’au roi François Ier, qui m’a installée au Château de Fontainebleau. Je crois bien que je suis la première femme à toiser ainsi des gaillards inconnus en retour – et à leur faire croire que je suis leur intime.

«À la différence d’une consœur qui a enfanté par immaculée conception, moi j’ai la chance d’être née deux fois» Lisa Maria des Giocondo, née Gherardini, dite Mona Lisa aka La Joconde

Certains vous voient comme l’archétype de la femme fatale… Oui, au moins trois auteurs s’y sont risqués malgré l’anachronisme: le marquis de Sade, Jules Michelet et Théophile Gautier. Tous tombés dans mon panneau.

Depuis le temps, vous n’aimeriez pas arracher le voile transparent qui vous recouvre la tête? Écoutez, je sais que le sujet taraude aujourd’hui. De mon temps, le guarnello était un accessoire traditionnel servant à dompter la chevelure et signaler la modération du sujet représenté. Si signore Da Vinci l’a maintenu en place, c’est, primo, parce que ma tempérance est précisément ce qui l’intéressait, secundo, pour exhiber la subtilité de sa technique picturale.

«Je crois bien que je suis la première femme à toiser ainsi des gaillards inconnus – et à leur faire croire que je suis leur intime.» Lisa Maria des Giocondo, née Gherardini, dite Mona Lisa aka La Joconde

Victime de harcèlement, vous avez connu les affres de la séquestration. Racontez! C’était le 21 août 1911. Une société devait venir me photographier. Le lendemain, quand mon admirateur, le peintre Louis Béroud, a voulu me croquer, j’avais disparu. Ils ont lancé 60 flics à mes trousses! Un criminologue a relevé les empreintes digitales des 257 employés du Louvre, dont le directeur a dû démissionner faute de résultat dans l’enquête. Le milieu artistique était en ébullition: on a jeté le poète Guillaume Apollinaire au cachot sous prétexte qu’il protégeait le receleur suspecté. Même Picasso a été interrogé! Au final, on m’a récupérée chez un patriote italien, le vitrier Vincenzo Peruggia, censé me blinder contre les vandales. Quand j’ai retrouvé mes cimaises début 1914, la pub occasionnée m’a valu une surveillance qui n’a plus faibli depuis. J’étais devenue plus populaire que jamais.

Au final, combien de pinceaux différents vous ont couchée sur le canevas? Là, vous vous faites indiscrète. Vous insinuez que le modèle fricote forcément avec le peintre? Bon, il y en a eu pas mal, j’avoue. À commencer par Raphaël, juste après la première mouture effectuée par Léonard, lequel m’a du reste répliquée plusieurs fois afin de m’avoir toujours près de lui. Ses élèves, aussi, dont le fameux Salai, m’ont copiée dès la version initiale. Selon les lieux où les toiles ont été trouvées, on répertorie entre autres la Joconde d’Isleworth, du Prado, d’Épinal ou de Thalwil, en Suisse. Plus tard, un grand nombre d’artistes m’ont détournée ou parodiée, de Fernand Léger à Salvador Dalí ou Marcel Duchamp, en passant par Andy Warhol et toutes sortes de barbouilleurs de rue, sans mentionner les plagiaires issus de la littérature, de la chanson ou du cinéma.

L’image qui valait des milliards «En 2021, la «Mona Lisa Hekking», une copie datant de 1600 et brièvement considérée dans les années 60 comme le chef-d’œuvre authentique de mon portraitiste, a été adjugée à 2,9 ​millions d’euros lors d’une vente aux enchères en ligne. Je réclame une part du magot que je génère. Après un demi-millénaire d’attente, alors que les femmes revendiquent leurs droits, il n’est plus acceptable que les collectionneurs et les spéculateurs s’enrichissent sur mon dos.»

Qu’est-ce qui vous fait sourire? Que vous vous posiez la question! Pourquoi donc cherchez-vous à tout prix le rictus, sur vos photos? Aurais-je lancé cette mode? Vous ne saurez jamais ce qui me trotte par la tête, là réside toute la beauté de l’acte pictural. Je me contente de faire rimer l’ombre de mon œil et de ma pommette gauches avec la commissure gauche de mes lèvres…

