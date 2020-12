Sortie de l’UE – Ce qui changera avec le Brexit au 1er janvier Cette semaine, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sera effective. Les conséquences affecteront aussi bien les citoyens, les étudiants que les hommes d’affaires. Tristan de Bourbon, Londres

La fin de la période de transition, le 31 décembre, marquera la fin de la liberté de circulation entre le Royaume-Uni et les membres de l’Union européenne, qui donnait accès aux marchés du travail à leurs citoyens. Keystone

Boris Johnson est aux anges. Dans un entretien avec le «Sunday Telegraph», le premier ministre britannique estime que l’accord négocié avec l’Union européenne est un compromis qui permettra de créer «une relation meilleure et plus saine» entre les deux voisins. Il l’assure: il devrait plaire aussi bien aux «gens qui aiment l’Europe et qui veulent avoir une bonne relation avec elle, qui veulent se sentir proches d’elle» qu’à ceux «qui voient les avantages de l’indépendance économique et politique». Concrètement, que change-t-il?

Les citoyens

Mauvaise nouvelle pour les Britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France ou en Espagne: ils ne pourront pas résider plus de trois mois consécutifs dans une période de six mois dans un pays membre de l’UE. De son côté, Londres est plus généreux: il accorde aux résidents européens et suisses la possibilité de demeurer six mois d’affilée par an au Royaume-Uni. Pour une durée supérieure, les uns et les autres devront demander un visa de résident. D’un point de vue pratique, les Britanniques ne pourront plus bénéficier des lignes réservées aux citoyens de l’UE dans les aéroports. Les citoyens européens et suisses ne pourront plus utiliser de carte d’identité pour entrer au Royaume-Uni, seuls les passeports seront autorisés.