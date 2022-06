Diplomatie mondiale – Ce qui attend la Suisse au Conseil de sécurité L’idée avait jailli en 2006 de la bouche de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. Après des années de lutte, surtout à l’intérieur du pays, la Suisse saute le pas. Markus Häfliger

Le président de la Confédération Ignazio Cassis assis à côté de l’ambassadrice suisse aux Nations Unies. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Les préparatifs ont duré plus de dix ans, c’est désormais acquis: la Suisse sera membre du Conseil de sécurité de l’ONU en 2023 et 2024. C’est la première fois depuis son adhésion à l’ONU, en 2002, que la Suisse entre dans l’organe suprême de la diplomatie mondiale. Qu’est-ce qui attend la Suisse au Conseil de sécurité? Voici les questions et réponses les plus importantes.

Qui siégera au Conseil de sécurité pour la Suisse?