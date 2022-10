Code QR désormais obligatoire – Ce que vous devez savoir sur le nouveau bulletin de versement Puis-je continuer à payer mes factures au guichet? Et qu’en est-il des ordres permanents? Nous répondons aux questions les plus importantes. Jorgos Brouzos

Les bulletins de versement rouges et orange n’existent plus: un employé de La Poste remplit un bulletin de versement avec un code QR. Keystone

À partir du 1er octobre, seuls les bulletins de versement avec code QR seront pris en compte. Que faut-il faire?

En principe, vous ne devriez plus rien avoir à faire. Les entreprises de facturation savent depuis deux ans que la fin de l’ancien format de facture approche. Mais il y a apparemment encore beaucoup d’émetteurs et émettrices de factures qui veulent écouler le reste de leurs anciens bulletins de versement ou qui ont tout simplement sous-estimé le changement et sont désormais en retard. Si vous recevez encore d’anciennes factures, vous devez en demander une nouvelle à votre émetteur ou émettrice de factures.