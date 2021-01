Mondial de handball – «Ce que l’on vit, c’est déjà une belle histoire» Le gardien Nikola Portner raconte l’incroyable odyssée de l’équipe de Suisse depuis l’annonce de son repêchage pour les Mondiaux. Voilà qui rappelle le Danemark lors de l’Euro 1992 de foot. Nicolas Jacquier

Nikola Portner vit une aventure rocambolesque avec l’équipe de Suisse en Égypte. KEYSTONE (archives)

Quand nous l’avons joint ce vendredi matin au lendemain de l’exploit des handballeurs helvétiques (victorieux 28-25 de l’Autriche), Nikola Portner voyait au loin les pyramides de Gizeh depuis sa chambre du Marriott, l’hôtel qui accueille la majorité des équipes du Mondial égyptien. «On est dans notre bulle sanitaire, explique-t-il. On n’a pas le droit de sortir de l’hôtel. Quand l’on en sort, c’est pour prendre un bus qui nous conduit à la salle.»

Le gardien de Chambéry avait appris mardi soir que la Suisse était repêchée pour y remplacer les États-Unis (18 cas positifs). «Depuis dimanche et la fin de notre stage à Siggenthal, chacun était rentré à la maison tout en se tenant prêt au cas où. On nous a surtout dit de limiter les contacts. J’avais obtenu un accord avec mon club pour pouvoir rester en Suisse. Je pressentais qu’il pouvait se passer quelque chose. En tant que capitaine, le coach (ndlr: Michael Suter) m’a appelé le mardi à 19 h 30 pour me dire que l’on y allait.»