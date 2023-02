Une question taboue?

Sylvain Thévoz Député socialiste au Grand Conseil.

Le rôle d’un député est de faire des propositions de loi, voter des budgets, mais aussi de questionner des sujets de société. Je l’ai fait avec le «Cé qu’è lainô», et ma question portait au fond sur la question de la laïcité et de l’équité. Il ne s’agissait pas d’un projet de loi pour supprimer ce chant, ni de véganisme ou de wokisme! Il n’était pas question de censurer, mais de questionner de quelle manière cet hymne correspond ou non aux messages que nous avons collectivement envie de véhiculer aujourd’hui; de quelle façon il est possible ou non de le faire évoluer.

Le débat est vite devenu émotionnel, identitaire: a priori ouvert, il s’est refermé comme un piège à loup. Le caractère virulent de certaines réactions démontre la fragilité et la crispation de nos identités. Dans de nombreux pays pourtant, des hymnes ont été refondés, sont issus de concours artistique; des projets ont été lancés en vue d’un nouveau texte. Pourquoi ne pas en discuter? Quand on change de billets de banque – sans que le peuple n’ait quoi que ce soit à dire sur ce processus – personne ne hurle au wokisme, n’est-ce pas? Alberto Giacometti et Sophie Taeuber-Arp ont été soustraits de notre porte-monnaie sans que cela n’occasionne de séisme.

Comment inscrit-on ce chant aujourd’hui, dans le débat sur la laïcité où il y a de fait de nombreuses incohérences?

Par exemple: on interdit des espaces de prières à l’université, mais on en trouve à l’aéroport; on fait chanter le «Cé qu’è lainô» à tue-tête par nos bambins et on bannit le «Il est né le divin enfant» de certaines classes… toujours au nom de la laïcité.

Le Conseil d’État prête serment dans une cathédrale, élément laïcisé selon lui, mais a renoncé à jurer sur la Bible, qui pourrait pourtant elle aussi être contextualisée, considérée comme un objet folklorique, historique. Le Conseil d’État répond que l’on peut chanter le «Cé qu’è lainô» dans les patinoires et au stade en le contextualisant. Peut-on alors en faire de même avec des chants de Noël et des comédies musicales sur l’arche de Noé dans les écoles?

Y partager des chants d’autres traditions religieuses? Qui décide de ce qui est folklorique et patrimonial et de ce qui est religieux?

Notre souplesse à poser ces questions et à y trouver des réponses démontre aussi notre capacité à nous adapter et à évoluer. Plutôt que de dire «pas touche» d’une manière conservatrice en momifiant notre histoire et en moulinant un hymne dont, pour la plupart, nous ne comprenons pas les 68 strophes, ni même ce qu’il raconte – un hymne à Dieu et à son intercession dans une bataille –, on pourrait sereinement réfléchir ensemble à adapter le «Cé qu’è lainô» afin de le rendre compatible avec la laïcité (et moins sanguinaire). Si on ne peut pas ouvrir ce débat sans que tombent les anathèmes, c’est un signal inquiétant pour notre démocratie.

Une prise d’otage

Michel Grandjean Professeur honoraire d'histoire du christianisme à l'Université de Genève.

Se parant des oripeaux d’un père la vertu ou d’un champion de l’intégrisme, un député apparemment en mal de publicité vient de proposer un truc énorme: adapter au goût du jour les paroles du «Cé qu’é lainô». «Qu’ouïs-je? s’étrangle-t-il, on apprend aux enfants une chanson sanguinaire où l’on mentionne le nom de Dieu? Scandale! La laïcité genevoise est outragée sous nos yeux!»

De deux choses l’une. Soit ce député a reçu sur le crâne une marmite qui lui a fait perdre ce qu’il pouvait avoir de bon sens historique et politique, soit il vise autre chose. Faisons ici l’hypothèse que notre homme n’a pas été victime d’un lancer de marmite et qu’il n’a pas non plus éclusé une grande casserole de vin chaud. Il sait bien qu’on chantera «Dedian sa man il y tin la victoire» tant que vivra le souvenir de l’Escalade, de même qu’il sait très bien qu’on ne changera pas de sitôt le nom du quartier de Saint-Jean ni qu’on abolira les congés de Pâques ou de Noël au nom de la loi sur la laïcité de l’État.

La question 1849 qui a été soumise au Conseil d’État porte en réalité sur tout autre chose: le refus de l’Université d’accorder un lieu de prière aux étudiants, en l’occurrence musulmans, qui l’avaient réclamé. D’un côté, au nom de la laïcité, on interdirait un lieu de culte dans des bâtiments de l’État, et de l’autre on ferait chanter «Celui qui est là-haut, le maître des batailles»! Suprême paradoxe, feint de s’indigner le sophiste socialiste.

Dieu merci, si l’on ose dire, le Conseil d’État n’est pas tombé dans ce piège maladroit et a bien vu que les deux objets n’ont rigoureusement rien à voir l’un avec l’autre. Du moment que l’État est laïque et qu’il observe une neutralité religieuse (Constitution, art. 3), on irait à fins contraires en aménageant des lieux de prière à l’Université ou dans quelque institution publique que ce soit. À l’exception évidente de celles où la liberté de mouvement est entravée, comme l’hôpital ou la prison, où les aumôneries rendent jour après jour de signalés services. Quant au «Cé qu’é lainô», même s’il célèbre la mémoire de gens qui allaient au culte plus souvent que nous et qui, reconnaissons-le, n’ont pas été spécialement aimables envers les Savoyards qui voulaient entrer chez eux avec leurs gros souliers, personne ne peut aujourd’hui l’accuser de générer des comportements violents ni d’être un outil de prosélytisme du protestantisme genevois.

Pour le dire autrement, on vient d’assister dans nos murs à une tentative de prise d’otages. «Si, sous prétexte de laïcité, vous ne me laissez pas imposer à l’Université un lieu de prière pour les musulmans, je vous émascule le «Cé qu’è lainô» et j’en fais une gentille ritournelle sans hallebardes ni bon Dieu.» Le preneur d’otages vient de perdre sur toute la ligne: non, on n’étendra pas de tapis de prière à l’Université et oui, on continuera à chanter joyeusement le «Cé qu’è lainô» sans en modifier un seul mot. Notre député pourra toujours noyer son dépit dans un bon verre de vin chaud.

