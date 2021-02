Emprisonnés depuis des mois – Ce que la justice reproche aux amis suisses du terroriste de Vienne Deux jeunes sont accusés de complicité avec le djihadiste qui a tué quatre passants dans la capitale autrichienne. Mais les preuves à leur encontre sont plutôt minces. Kurt Pelda

La police autrichienne était déployée dans les rues de Vienne, le 3 novembre dernier, au lendemain de l’attentat terroriste qui a coûté la vie à quatre personnes. AFP

On en sait plus sur les deux jeunes Suisses arrêtés au lendemain de l’attentat qui a endeuillé Vienne, en novembre dernier. Âgés de 19 et 25 ans, ils connaissaient personnellement le tueur, Kujtim F., qui se réclamait de l’État islamique. Le 2 novembre, armé d’un fusil d’assaut Kalachnikov et d’un pistolet, ce dernier avait tiré sur des passants dans le centre-ville de Vienne, tuant 4 personnes et en blessant 20 autres. Il sera abattu par la police neuf minutes après le début de son équipée sanglante.

Depuis, ces deux jeunes de Winterthour se trouvent en détention provisoire en Suisse, où l’enquête a été confiée au Ministère public de la Confédération (MPC). Ils sont accusés de violation de la loi interdisant l’État islamique et Al-Qaida. Ils sont également soupçonnés de soutien ou participation à une organisation criminelle et d’actes préparatoires délictueux, voire de complicité d’assassinat.