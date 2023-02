Avant de défier Winterthour – Ce que Kevin Mbabu peut apporter à Servette Le Genevois qui vient d’arriver, prêté par Fulham, sera titulaire à Winterthour ce mercredi (18 h 45). Les Grenat attendent beaucoup de lui. Valentin Schnorhk , avec Daniel Visentini

Kevin Mbabu portera le numéro 43 à Servette. Il a posé avec le maillot, ce mardi, la veille du déplacement à Winterthour. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Plus de dix ans après, il faudra peut-être se frotter les yeux. Le gamin de 17 ans n’en est plus un, et la couleur grenat a des tons un peu plus clairs cette saison. Kevin Mbabu aura 28 ans en avril, et il s’apprête à jouer son deuxième match sous les couleurs de Servette mercredi (18 h 45) à Winterthour.