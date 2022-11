Élections aux États-Unis – Ce que Joe Biden pourra faire, ou non, après les «midterms» Voici les trois scénarios, plus ou moins douloureux, qui s’offrent au président démocrate au lendemain du scrutin du 8 novembre. La seconde partie de son mandat s’annonce difficile. Alexis Buisson - New York

Inquiet face aux sondages qui prédisent une défaite des Démocrates, Joe Biden a mis en garde les Américains contre la possibilité d’avoir «deux années horribles» s’il perd sa majorité au Congrès et au Sénat. Washington, 2 novembre 2022. Jim WATSON/AFP

Les dés sont jetés. Après une campagne intense, les élections de mi-mandat, qui permettront de renouveler un tiers du Sénat (35 sièges) et l’intégralité de la Chambre des représentants (435), livreront leur verdict le soir du mardi 8 novembre – ou dans les jours qui suivent. Les Républicains n’ont besoin que de décrocher respectivement un siège de plus au premier et cinq dans la seconde pour reprendre le contrôle du Congrès. On fait le point sur les cas de figure qui s’offrent à Joe Biden.