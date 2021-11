La rédaction – Ce que disent les infirmières sur le mal-être au travail

C’est une étude qui en dit long sur les raisons de la pénurie de personnel soignant dans notre pays. Mais probablement aussi sur les problèmes de stress au travail qui touchent de nombreux autres secteurs.

L’enquête publiée cette semaine par la Haute école spécialisée bernoise (BFH) s’appuie sur les réponses de plus de 8000 professionnelles et professionnels de la santé, y compris des médecins, des techniciens en radiologie ou encore des physiothérapeutes. Résultat alarmant: 15% des infirmières, infirmiers et sages-femmes songent plusieurs fois par mois - voire tous les jours - à quitter leur métier prématurément.

Et pour cause. De tout le panel étudié, c'est ce groupe qui invoque les exigences émotionnelles et physiques les plus élevées. Celui aussi qui se voit offrir le moins de possibilités de développement. Infirmiers et sages-femmes affichent la plus faible satisfaction professionnelle, résument les chercheurs. Le constat paraît d'autant plus inquiétant qu'il a été dressé avant la pandémie de coronavirus, la BFH ayant mené son étude dès 2017. Épuisement, surmenage, sous-effectifs: les témoignages recueillis durant la crise sanitaire laissent à penser que la situation s'est encore péjorée.

«Fait surprenant, le niveau des salaires n’apparaît que marginalement dans les raisons du mal-être.»

Fait surprenant, le niveau des salaires - souvent critiqué dans le débat avant le scrutin du 28 novembre sur les soins infirmiers - n’apparaît que marginalement dans les raisons du mal-être. Les soignants consultés citent d’autres soucis plus profonds: les comportements de leurs supérieurs hiérarchiques directs, ainsi que la très difficile conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Quand les horaires de nuit et/ou irréguliers sont la règle, comment améliorer les conditions de travail? Les experts de la BFH avancent des pistes fondées à la fois sur les données scientifiques et sur les entretiens menés lors de cette étude. Il s’agirait de planifier plus tôt et de manière plus individuelle les périodes de service, de réduire au minimum les changements de dernière minute dans les horaires de travail, de veiller au respect des temps de pause, ou encore de garantir une planification des vacances plus conforme aux souhaits de chacun. Comme le dit l’un des responsables de l’enquête, «on n’a pas les mêmes contraintes privées à 30 ans qu’à 50 ans, si l’on a de jeunes enfants ou pas».

Prise de conscience salutaire

C’est là qu’intervient la conclusion la plus intéressante de ce travail: une formation de deux jours offerte aux cadres interrogés a donné lieu à une prise de conscience salutaire. Dès lors que 70% des dirigeants d’une institution participaient à cet atelier, les effets sur les facteurs de stress se sont avérés positifs.

Ainsi, un management adéquat, la prise en compte des besoins spécifiques des employés, une meilleure anticipation des situations problématiques - par exemple quand du personnel vient à manquer - pourraient grandement faciliter le quotidien des soignants. Il y a là matière à réflexion. Et pas seulement dans le domaine de la santé.

