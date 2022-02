Lettre du jour – Ce que coûtent certains visiteurs Courrier des lecteurs

DR

Ambilly (F), 1er février

Je voudrais rendre hommage à la fois au Conseil d’État, pour sa réponse, et au député PS Sylvain Thévoz, pour sa question concernant la récente venue à Genève d’Eric Zemmour, qui aura donc coûté au contribuable genevois la coquette somme de 322’000 francs.

J’ignore si le député PS est nouveau dans sa fonction, mais, à ma connaissance, ni lui ni ses prédécesseurs n’ont posé la même question au sujet du défunt président Mobutu ou du roi d’Arabie saoudite. J’ai été témoin et n’en croyais pas mes yeux, au carrefour de Vésenaz, de voir passer, précédée de deux motards de la police genevoise, une immense voiture sans plaque.

S’agissait-il du roi lui-même? Je l’ignore, pour ne pas le connaître personnellement, et les vitres de la voiture étaient teintées; que dire à cette occasion de la Fnac, alors ouverte en soirée en dépit des lois, sans oublier de mentionner le refus d’exercer à Genève son «talent» fait à l’humoriste supposé Dieudonné.

Qui va dénoncer le coût du nouvel immeuble de l’UIT? Qui va remettre en question le coût de l’appartenance de la Suisse à l’ONU et ce que cela a pu changer, si ce n’est qu’elle devient de facto «complice» des décisions prises? Ainsi va la vie genevoise et je «soupçonne» notre ami député d’avoir, sans l’exprimer ainsi, des «indignations sélectives»; je l’encourage à poursuivre sa mission (cela risque d’être à temps complet) et de tout faire pour qu’une loi soit votée établissant systématiquement les frais encourus par des «personnages» étrangers en visite à Genève. Que le Tout-Puissant me pardonne, mais il ne me semble pas y avoir du nouveau au pied du Jet d’eau; je salue, toutes opinions confondues, les questions impertinentes.

Bernard Bardin

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.