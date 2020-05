Danse – Ce printemps, la Fête de la Danse aura lieu à «DisDance» À défaut d’occuper l’espace public, la 15e édition du festival déploie des activités en ligne ce week-end. Katya Berger Andreadakis

En lieu et place de «Shiver», le chorégraphe genevois Édouard Hue, avec sa Beaver Dam Company, lance une flashmob online dimanche. Etsuko Matsuyama

N’était le Covid-19, pas moins de 30 communes suisses – dont 15 romandes – auraient dû, cette semaine, remuer du popotin au même diapason. Sous l’égide de la 15e Fête de la danse, 600 professionnels étaient censés se produire de Vevey à Delémont, en passant par Le Lignon. Mais la pandémie en a décidé autrement, et RESO (Réseau Danse Suisse), le coordinateur national de la manifestation, a annoncé son annulation fin mars, en promettant de «faire tout son possible pour que les artistes puissent être indemnisés de manière appropriée». En l’espérant en chair et en os, rendez-vous était donc pris avec la 16e édition, du 6 au 9 mai 2021.