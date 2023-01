Votation cantonale du 12 mars – «Ce nouvel impôt pénalisera les entreprises familiales» Les opposants au projet d’Ensemble à Gauche de taxer 100% des dividendes tirent la sonnette d’alarme. Eric Budry

Les opposants à l’initiative «Supprimons les privilèges fiscaux des gros actionnaires», soumise en votation le 12 mars, ont lancé mardi leur campagne. De gauche à droite: Delphine Bachmann (Le Centre), Alexandre de Senarclens (PLR), Anne Hiltpold, (PLR), Vincent Subilia (PLR et directeur de la Chambre de commerce), Isabelle Harsch (patronne de la société Harsch), Stéphane Tanner (FER), Michael Andersen (UDC) et Philippe Morel (MCG). LUCIEN FORTUNATI

Le 12 mars, les Genevois se prononceront sur l’initiative législative d’Ensemble à Gauche «Contre le virus des inégalités… Résistons! Supprimons les privilèges fiscaux des gros actionnaires». La proposition est de taxer 100% des dividendes, et non plus seulement 70% de celles-ci à partir du moment où une personne détient au moins 10% des actions d’une société. Pour les milieux économiques, les partis de droite et le MCG, l’initiative est dangereuse et se trompe de cible.