Jusqu’à un litre d’absinthe par jour Afficher plus

Hervé Mandundu, décrit comme doux et pacifiste, n’était pas dans son état normal le soir fatal. C’est ce qu’a rappelé le procureur, évoquant des éléments jamais rendus publics jusqu’ici. L’homme traversait une «phase de décompensation psychique», commencera Odile Pelet. L’avocate assure ne pas vouloir «faire le procès de la victime» mais vouloir «comprendre» l’état dans lequel les policiers ont trouvé le locataire à l’origine de leur intervention. Le jeune homme prenait plusieurs drogues et avait une consommation problématique d’alcool. Il pouvait boire jusqu’à un litre d’absinthe par jour. Il n’était pas alcoolisé le soir du drame, mais on sait les effets de cette boisson sur le cerveau. Cet état perturbé se lit aussi dans le chaos de son studio, maculé de traces de sang dans toutes les pièces. Hervé Mandundu s’automutilait. Avec son sang, il avait écrit «DIEU» sur le sol de son logement et ses dernières recherches internet montrent une forte récurrence des mots «Jésus» et «maître».