Monsieur le président de la Confédération, vous avez déclaré dans une interview à la «NZZ am Sonntag» que vous ressentiez «une frénésie guerrière dans certains milieux». Les esprits se sont alors échauffés. Regrettez-vous vos déclarations?

Je voulais décrire ce que je ressentais depuis un certain temps. J’ai fait des voyages à l’étranger, j’ai rencontré beaucoup de gens à Davos et à New York et je lis aussi régulièrement les journaux internationaux. Cela m’a donné l’impression que tout était concentré sur une logique de guerre.