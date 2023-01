La saison n’est pas la bonne, bien sûr. Mais trouvée dans nos archives, l’image donne un indice de l’occupation de Julie ces prochains mois pendant qu’un Jules la remplacera… PIERRE ALBOUY

Au risque de vous surprendre, ceci est ma dernière chronique. Avant quelque temps, du moins. Je me vois contrainte de laisser plusieurs mois l’Encre bleue et la «Tribune» par la même occasion, le temps de mener à bien une autre tâche non moins capitale.

À l’instar du cochon Jules en fin d’année, tout rondelet car gavé par vos généreuses pièces, j’ai moi aussi pris de l’embonpoint et me suis arrondie ces derniers temps: le moment est venu pour moi de partir en congé maternité, pour accueillir une deuxième petite «Juliette» à la maison.

Mais bien heureusement, l’Encre bleue subsiste pendant ce temps! Elle sera confiée, et pour la première fois de son histoire, Mesdames et Messieurs, roulement de tambours! à un Jules plutôt qu’à une Julie. Comment, un homme, dans la colonne bleue tenue depuis trente-cinq ans par des femmes? Oui. Et bon journaliste avec ça. Ce fin connaisseur de Genève vous contera des histoires du quotidien. Incollable sur notre canton, il a le cœur dans la plume et pas de poil dans la main. N’hésitez pas à le contacter au téléphone par le numéro de la rédaction, ou sur l’adresse julie@tdg.ch . Il signera toujours Julie, bien évidemment. Et se fera un plaisir de raconter les petites et les grandes affaires de la vie genevoise…

Quant à moi, je vous retrouverai à la fin de l’été dans l’Encre bleue. Et vous remercie infiniment pour votre fidélité, et pour votre participation à la Thune du Cœur, qui a permis, encore une fois, de prouver la solidarité genevoise envers nos citoyens les plus démunis. Toute belle année à vous, et couvrez-vous bien, car l’hiver tant attendu est enfin là. Brrrr!

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.