«Ce n’est plus une crise qu’on vit, c’est un désastre»

Accusée de corruption et d’incompétence, la classe politique libanaise est jugée responsable de l’effondrement économique du pays, qui plonge une grande partie de la population dans la misère. Beyrouth, 9 mai 2022.

Accusée de corruption et d’incompétence, la classe politique libanaise est jugée responsable de l’effondrement économique du pays, qui plonge une grande partie de la population dans la misère. Beyrouth, 9 mai 2022.

Mohamed Elhmayssé vit à flanc de colline au milieu des palmiers. De son salon, il a vue sur le mont Liban encore enneigé en ce début de mois de mai. Un décor idyllique qui cache une vie de misère. «Entrez, vous n’allez pas être déçue», lance-t-il à la porte.

Les pièces sont sombres et humides, le salon est en fait l’ancienne terrasse recouverte d’un toit en tôle. Toute la famille est assise sur des meubles de fortune. Les parents de Mohamed, sa sœur, sa femme, leurs six enfants et le chat. Comme un tiers des Libanais, la famille Elhmayssé a basculé dans l’extrême pauvreté avec la crise.