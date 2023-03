Engouement pour les échecs – «Ce n’est pas un boom, c’est une nouvelle norme» On ne peut plus parler d’effet pandémie: en février, pour la première fois, plus d’un milliard de parties ont été jouées sur la plateforme «Chess.com». Rafa Stec - «Gazeta Wyborcza»

La pandémie a créé des conditions idéales à la contamination des foules par le jeu d’échecs. DR

Si même Leo Messi et Cristiano Ronaldo se penchent sur l’échiquier, il ne fait aucun doute qu’on assiste à un tournant historique. L’automne passé, juste avant le mondial qatari, on a pu voir les deux plus grands footballeurs du XXIe siècle assis l’un en face de l’autre, l’air pensif. Les pièces étaient posées sur une valise beige au design caractéristique de Louis Vuitton. Le cliché était d’Annie Leibovitz, qui les a photographiés chacun de son côté, car l’Argentin et le Portugais n’ont pas joué l’un contre l’autre, et ne se sont même pas rencontrés. C’est grâce à un montage numérique que la célèbre photographe américaine a créé cette composition publicitaire.