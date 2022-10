L’ancienne ministre française de la Santé Agnès Buzyn va-t-elle vraiment comparaître un jour devant la Cour de justice de la République? Pourrait-elle réellement être condamnée pénalement en raison de sa gestion de la crise du Covid? On a peine à le croire, mais depuis plus d’un an, suite à des plaintes de citoyens, elle fait l’objet d’une mise en examen pour «mise en danger de la vie d’autrui» et a déjà subi une vingtaine d’entretiens pour tenter de se justifier.

Imagine-t-on le conseiller fédéral Alain Berset traîné devant un tribunal pour cette raison? Ou pour «abstention volontaire de combattre un sinistre», autre grief invraisemblable fait à Mme Buzyn? Pourtant, comme en France et comme dans tous les pays du monde, il y a eu des morts en Suisse. Il y a eu des hôpitaux débordés. Il y a eu pénurie de masques et un discours changeant sur leur utilité. Il y a peut-être même eu des erreurs. Au final, des citoyens se félicitent de l’action du gouvernement, d’autres la condamnent: c’est la politique et les comptes se règlent dans les urnes.

La mise en examen d’Agnès Buzyn choque non seulement le sens commun, elle heurte aussi le sentiment d’équité, comme si faire d’elle un bouc émissaire pouvait servir à apaiser la colère populaire.

Ce n’est pas aux juges de juger la politique, c’est aux citoyens, et à eux seuls. Judiciariser les choix des hommes et des femmes politiques, faire peser la menace de poursuites pénales sur les décisions difficiles et incertaines qu’ils doivent prendre en situation de crise, c’est les affaiblir et en définitive c’est fragiliser la démocratie.

Il faut espérer que la Cour de justice, tribunal d’exception composé de douze parlementaires et trois juges, se rappellera que son rôle est de sanctionner les délits des ministres, pas de critiquer leurs choix.

