Sortant sur la place de Longemalle, à Genève, il s’allume une cigarette. On vient de passer une heure à parler d’«Entre chien et loup», livre de souvenirs d’enfance émouvant et cruel. Avant de se quitter, il en vient à raconter l’anecdote de son embrouille avec Frank Sinatra, été 1984.

«J’avais 20 ans et une histoire avec Stéphanie de Monaco. Son père n’aimait pas ça. J’en faisais pas mal dans le genre sale gamin, à l’époque. Il a demandé au parrain de Stéphanie – Sinatra – de me dire d’arrêter de la voir. Un soir, dans une boîte, le patron vient me voir, apeuré, me fait amener devant lui. Il était là avec deux énormes gardes du corps. Il me fixe en disant: «Do you know who I am?» J’ai regardé Sinatra sans baisser les yeux et n’ai rien répondu. Il a répété la question. Silence. Puis il m’a effleuré la joue, lâchant «Stay away from Stéphanie». Et je n’ai toujours rien dit.»