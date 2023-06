Drame d’Annecy – «Ce n’est hélas pas si rare» L’attaque au couteau n’est pas forcément liée à une maladie psychiatrique au long cours, analyse le psychiatre Panteleimon Giannakopoulos. Sophie Davaris

Le Professeur de psychiatrie Panteleimon Giannakopoulos. LAURENT GUIRAUD

À l’heure où l’hypothèse terroriste semble écartée, comment expliquer qu’un homme, lui-même père d’un jeune enfant, puisse s’attaquer à des bambins au couteau? L’analyse du professeur de psychiatrie Panteleimon Giannakopoulos.

Comment un père peut-il attaquer des enfants au couteau? Des témoins ont vu cet homme très agité avant de passer à l’acte, ce qui semble évoquer un problème psychiatrique. Le fait qu’il soit père aurait dû le freiner. Cela n’a pas été le cas, ce qui laisse penser qu’il a perdu sa capacité de raisonner et les références à sa propre existence. Les attaques au couteau représentent une des causes fréquentes de la mort des jeunes gens. Hormis la grande part des agressions qui surviennent dans le cadre familial, on distingue deux catégories de crimes au couteau visant des inconnus. D’habitude, on a affaire à des agresseurs issus de milieux socioéconomiques défavorisés. Des personnes sous l’emprise de substances, marginalisées, en proie à un désarroi profond, mais qui ne sont pas forcément connues et suivies pour un problème psychiatrique au long cours.

Quelle est la deuxième catégorie? Elle regroupe des profils plus pathologiques, sans que la perturbation soit forcément chronique. L’auteur vise une population cible, en écho à son histoire personnelle. Cela peut être lié à la couleur de peau, au sexe, ou à toute autre caractéristique qui les intrigue. La gamme est large. On a vu des hommes viser des crèches, des femmes attaquer des poussettes. Ce n’est hélas pas si rare, il y a des cas à Curabilis. On attaque le symbole de la procréation, car on n’a pas eu d’enfant ou parce qu’on a eu une enfance très difficile.

Pourquoi le couteau? Le crime à l’arme blanche est une catégorie en soi. On l’emploie d’abord parce qu’il est facile de s’en procurer. Ensuite, il permet à l’agresseur de se défouler d’une tout autre manière qu’avec une arme à feu. Le couteau implique une proximité: on sent le corps de l’autre, l’agression est immédiate.

Un tel geste semble incompréhensible s’il n’est pas lié à un désordre mental profond. Or, vous dites que ce n’est pas forcément le cas. Sauf exception, le crime à l’arme blanche n’est pas lié à une psychopathologie au long cours. Bien sûr, on ne peut pas exclure des éléments psychotiques mais cela reste exceptionnel. En tout cas, on ne peut pas faire de lien automatique entre une maladie psychiatrique chronique et une attaque au couteau. La première semaine d’observation est très importante. L’auteur peut sombrer dans le déni ou réaliser son acte et en avoir honte.

En amont, y a-t-il des signes avant-coureurs? Ces personnes peuvent-elles être soignées? En amont, la tension interne augmente, la personne devient méfiante, coupe le lien avec autrui. Ensuite, oui, ces personnes peuvent être soignées, que le passage à l’acte se soit produit sous substance (cannabis ou alcool, par exemple) ou qu’il s’agisse d’une décompensation psychotique soudaine. Une personne qui décompense perd la capacité de juger le caractère illicite de l’acte qu’elle va accomplir tout en étant incapable de se dominer. Ces idées délirantes peuvent être dues au sentiment de se sentir attaqué par les autres. Cela peut être un phénomène aigu et passager.

