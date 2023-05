Densité de la population – Ce morceau de Genève est le km² le plus peuplé de Suisse La cité de Calvin est largement en tête de notre classement suisse, loin devant Zurich et Bâle. Voici le kilomètre carré où habitent 29'000 personnes. Olaf König

Le développement de ce kilomètre carré à travers les cartes topographiques de 1895 à nos jours. Source: swisstopo

Comment 29'000 personnes peuvent-elles vivre sur un seul kilomètre carré? C'est le cas à Genève, qui détient le record suisse du km² le plus peuplé. Très loin devant Zurich, dont le morceau le plus peuplé ne compte que 20'000 habitantes et habitants, soit un tiers de moins. Quant à Lausanne, c'est encore moins, avec «seulement» 16'000 personnes dans son km² le plus dense (lire notre classement complet).