Recueillement – Ce mémorial improvisé où l’on pleure la mort de Denis Les messages affluent à l’endroit où le jeune homme est décédé mardi à l’aube, dans un accident de la circulation. Thierry Mertenat

Dans la partie arrière de la basilique Notre-Dame, un mémorial qui n’en finit pas de grandir. Laurent Guiraud

La basilique Notre-Dame située à côté de la gare Cornavin n’échappe pas, elle non plus, aux restrictions en lien avec la pandémie actuelle. Les célébrations sont suspendues, les entrées sont limitées à 5 personnes, les confessions n’ont lieu que sur rendez-vous.

La principale Église catholique de Genève vit ainsi, comme ses consœurs, repliée sur elle-même. Mais, depuis mardi à l’aube, cette adresse de repli pour les sans-abri est devenue celle du malheur absolu.

Là, sur la chaussée détrempée, à quelques mètres de cette esplanade religieuse donnant sur la place des Vingt-Deux-Cantons, un jeune homme de 18 ans est mort dans un accident de la route, l’impliquant lui, son scooter et un bus TPG. Un enchaînement fatal au point d’entrée d’un carrefour routier complexe et dangereux, à l’intersection avec le boulevard James-Fazy.

Les secours sont arrivés vite et en nombre. Ils n’ont rien pu faire. Les enquêteurs se sont retirés à leur tour en fin de matinée, laissant au sol les marques de leur passage. Mais ce qui se voit désormais à cet endroit, le long du trottoir, en contrebas de la basilique, c’est un mémorial qui n’en finit pas de grandir.

Des fleurs par dizaines, des bougies allumées, des rangées de photophores que la bise du soir ne parvient pas à éteindre. Sans compter ces messages personnels rédigés à la main, à même la pierre, tous adressés à ce garçon au visage rayonnant que l’on découvre en s’approchant en silence.

Il figure au centre d’une petite plaque funéraire en bois clair, avec, sous l’image, cette légende qui redit à mots simples que le malheur de tous est d’abord celui d’une famille verniolane aimée et aimante: «On t’aime Denis pour toujours. Tu seras à jamais avec nous. Serena, Elisa, Tahnee, Maman, Papa.»

Enfin, il y a les gens, de tous âges, mais d’abord de la génération qui vient de perdre l’un des siens. Certains font ce que les règles de distanciation physique interdisent: ils et elles se prennent dans les bras, le masque collé à la peau, les joues mouillées par les larmes. Ils n’ont pas 20 ans et ils pleurent ce camarade «qui a rejoint les anges». On a rarement vu dans notre ville le lieu d’un accident mortel de la circulation à ce point humainement investi.