Commotions cérébrales – Ce mal invisible qui hante les cerveaux La prévention et le traitement des commotions cérébrales ont progressé au fil des années. Zurich compte un centre spécialisé dans les soins. Reportage aux racines du mal. Rebecca Garcia

Joline Erni, handballeuse, suit une thérapie à Zurich pour soigner sa commotion. YVAIN GENEVAY/TAMEDIA

Les ballons de football et les maillots de hockey décorent la pièce aux côtés des maquettes réalistes de cervelles humaines et d’oreilles. «Notre cerveau est notre centre de contrôle et coordonne, planifie et exécute toutes nos actions, explique Nina Feddermann, neurologue. Une commotion cérébrale est parfois difficile à diagnostiquer, car les patients se présentent généralement avec plusieurs symptômes ou différents troubles fonctionnels.»