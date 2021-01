Chien électrocuté à Gland (VD) – «Ce lampadaire était aussi dangereux pour l’homme» Les maîtres du canidé foudroyé par un réverbère de Gland (VD) ont déposé une plainte pour mise en danger. Témoignage. Benjamin Pillard

«Nasko», 38 kg, n’a pas survécu aux 230 volts. DR

«Je promenais Nasko le long de la chaussée verglacée, à la hauteur de ce lampadaire de la Grand-Rue, lorsque le chien – que je tenais par sa laisse en tissu – a subitement sauté et s’est mis à hurler… je ne pouvais pas comprendre qu’il était en train de se faire électrocuter!» Nounou britannique de 28 ans, Abi avait quitté son domicile de Gland (VD) avant l’aube lundi 18 janvier pour sortir le berger blanc de 3 ans et demi qu’elle détenait avec son compagnon, Christophe. Vers 7 h 20, après dix minutes de balade nocturne, c’est le drame.

Le lampadaire défectueux a été sécurisé depuis le drame survenu lundi 18 janvier avant l’aube. Soit quatre ans presque jour pour jour après la mort d’un autre chien au pied d’un réverbère de la commune voisine de Prangins. Patrick Martin/24 heures

«Il gémissait en se mordant, les yeux grands ouverts… ça n’était plus du tout le même chien! reprend la maîtresse de Nasko. Quand je me suis approchée de lui, il m’a mordue à un doigt, à l’avant-bras, et à une jambe. Deux personnes sont venues vers moi en voyant mon état de panique. L’une d’elles a appelé la police, mais comme on ne savait pas ce qui se passait ils ne se sont pas tout de suite déplacés.»