Portrait – Ce guide vous fera découvrir Carouge autrement Ariel-Pierre Haemmerlé partage sa fascination pour l’histoire de Genève avec qui veut bien l’entendre. Fabien Kuhn

Ariel Pierre Haemmerlé: «je suis Carougeois depuis cinquante et un ans.» STEEVE IUNCKER-GOMEZ

En se baladant dans les rues de Carouge entre les mois de juin et octobre, on a bien des chances de croiser un personnage à l’allure altière, casquette vissée sur le chef avec une ribambelle de gens à sa suite. La probabilité de voir passer Ariel Pierre Haemmerlé, guide touristique à Genève et Carouge depuis deux décennies, est élevée, car les bonnes années, il guide jusqu’à 200 groupes par an.

À ce natif de Bâle qui a adopté Genève puis la Cité sarde dès l’âge de 20 ans, pas une date ni une anecdote n’échappe. Pour savoir quels sont les deux plus anciens platanes du canton, c’est à lui qu’il faut s’adresser: «Celui qui se trouve à l’angle de la rue du Pont-Neuf et de la place d’Armes à Carouge a été planté en 1797. Je vous laisse trouver l’autre, sourit le guide, fier de son effet. Je suis un guide apprécié parce que je fais rire les gens. Et j’ai une voix forte, mais pas une grande gueule.»