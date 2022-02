Premières projections Tamedia dès 12 h – Ce dimanche, la Suisse tranche sur ces quatre votations Le peuple se prononce sur le tabac, les médias, les impôts et les animaux au niveau fédéral. On vous rappelle vite les enjeux. Arthur Grosjean

Beaucoup de bulletins à dépouiller avec les quatre votations fédérales et de nombreuses votations cantonales. Adrian Moser/Tamedia

À midi pile, les urnes seront closes ce dimanche. Et les Suisses auront tranché sur quatre objets de votation: l’initiative anti tabac, la loi de soutien aux médias, l’abolition du droit de timbre et l’initiative anti expérimentation animale.

Vous n’avez pas encore arrêté votre choix? Il ne vous reste plus que quelques heures pour vous rendre au bureau de vote. Nous vous rappelons rapidement les enjeux et vous invitons à découvrir ou redécouvrir certains articles que nous avons publiés pendant cette campagne.

L’initiative populaire anti tabac

Enjeu L’initiative populaire vise à interdire largement la publicité pour le tabac. Pour les milieux de la prévention et la gauche, c’est la seule façon de protéger efficacement les enfants et les adolescents afin qu’ils ne commencent pas à fumer. Pour les milieux économiques, les partis de droite et le Conseil fédéral, l’initiative va trop loin. Ils estiment que les restrictions contenues dans la révision de la loi sur le tabac suffisent.

Articles On commence par examiner ce que veut l’initiative populaire et pourquoi le Conseil fédéral s’y oppose. On se pose aussi la question de savoir pourquoi les jeunes fument encore en 2022. Enfin, on vous donne toute une série de chiffres qui reflète le poids économique de l’industrie du tabac en Suisse. On souligne également que la Suisse est au niveau de la prévention un cancre au niveau européen. Et on termine avec cette question moins loufoque qu’il n’y paraît: Cigarette et cervelas, même combat?

L’abolition du droit de timbre

Enjeu La révision de la loi vise à supprimer l’impôt sur le droit de timbre jugé obsolète et handicapant pour les start-up et la place financière suisse selon les partis bourgeois et le Conseil fédéral. L’impôt rapporte grosso modo 250 millions par année à la Confédération. Pour la gauche qui a lancé le référendum, pas question de faire ce cadeau fiscal à un petit nombre d’entreprises alors qu’on sort d’une pandémie.

Articles On commence par se demander si ce droit de timbre est une taxe obsolète ou un sucre bienvenu. On poursuit avec le PS pour qui cette abolition est une arnaque. À l’inverse, les partis bourgeois voient dans le droit de timbre une entrave à l’innovation.

Le soutien aux médias

Enjeu Les médias privés sont sous une pression financière énorme. La raréfaction de la publicité dans leurs pages ou sur leurs antennes plombe leurs comptes et provoque des restructurations à répétition, voire des disparitions. L’État doit-il voler à leur secours pour les aider à passer ce mauvais cap? Oui, répondent le Conseil fédéral et le parlement, soucieux de la sauvegarde du débat démocratique. Non, répond un comité référendaire de droite qui y voit un risque pour l’indépendance des médias et un cadeau aux grands éditeurs.

Articles On commence par poser le débat en détaillant ce que contient le paquet d’aide aux médias. On poursuit avec un face-à-face politique pour ou contre ce soutien. On vous explique aussi pourquoi les référendaires tirent à boulets rouges sur l’aide aux médias et aussi pourquoi les partisans estiment vital de protéger les publications locales.

L’initiative contre l’expérimentation animale

Enjeu Une initiative populaire veut bannir toutes les expériences sur les animaux et les humains, ainsi que l’importation de nouveaux produits développés avec de telles pratiques. Pour les initiants, il s’agit d’une question d’éthique. Pour les opposants, qui regroupent tous les partis politiques, cette interdiction est extrême et néfaste pour la santé humaine.

Articles On commence déjà par cinq choses à savoir sur l’expérimentation animale. On poursuit avec un reportage dans une animalerie où on pratique des expériences sur les souris. On écoute les arguments du comité référendaire qui voit dans l’expérimentation un leurre. On termine avec l’avis inverse d’une bioéthicienne pour qui l’expérimentation animale permet de protéger les humains.

