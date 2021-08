Alain Geiger à l’interview – «Ce dimanche, il était difficile de jouer contre nous» Le coach servettien avait bien préparé son affaire face au Lucerne de Celestini, qui s’est cassé les dents sur son 4-4-3. Christian Maillard Genève

Alain Geiger est content de cette belle victoire contre Lucerne. KEYSTONE

Après deux défaites d’affilée, il était en quête de garanties et de solutions. À la recherche d’un meilleur équilibre dans les transitions, souhaitant que son équipe tergiverse moins dans les zones de vérité, Alain Geiger a obtenu les réponses: mieux que ça, son Servette FC a remporté un beau succès, le deuxième de la saison, ce dimanche face à Lucerne. Il le fallait…

Alain Geiger, vous disiez avant ce match avoir vu «50% de bonnes choses et 50% de choses un peu moins bonnes» et qu’il fallait améliorer cette balance: vous voilà ravi?

On voit dans ce championnat qu’il n’y a que quatre équipes qui n’ont gagné que deux matches ou plus. Mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes qu’au début. Et que nous sommes allés à Bâle affronter un adversaire qui a un gros potentiel et qui est largement au-dessus des autres formations. Ce dimanche, il était donc important d’avoir cet équilibre offensif et défensif et je pense que cela a très bien fonctionné.

Avec notamment une excellente première mi-temps…

Oui, où on était présents avec un bon jeu, beaucoup de pression et d’occasions. Après la pause, c’était forcément difficile pour nous de remettre la même dynamique et la même concentration. Cela dit, à 3-0, on est resté sérieux avec un 4e but à l’heure de jeu alors que le match était complètement pour nous. Je suis content de cette victoire obtenue avec la manière. Elle confirme qu’on effectue du bon travail.

«On lui demande toujours de plus percuter, d’attaquer un peu plus son latéral et d’être présent dans les 16 mètres. Aujourd’hui, c’était le cas.» Alain Geiger à propos d’Alexis Antunes, auteur de son premier but en Super League contre Lucerne

Outre Miroslav Stevanovic et Timothée Cognat qui ont brillé, on a vu aussi le jeune Alexis Antunes qui prend de plus en plus confiance dans l’entre-jeu. C’est réjouissant…

Oui et c’est bien. Il avait déjà marqué trois buts en Coupe de Suisse à Saint-Prex. On lui demande toujours de plus percuter, d’attaquer un peu plus son latéral et d’être présent dans les 16 mètres. Aujourd’hui, c’était le cas. Il aurait d’ailleurs pu inscrire d’autres réussites mais une c’est déjà bien. On est content de ses performances.

Alexis Antunes prend de plus en plus confiance en lui dans l’entre-jeu. Son coach est content de lui. ERIC LAFARGUE

Avez-vous été surpris par Lucerne ou est-ce à cause de votre équipe que votre adversaire était aussi peu dangereux?

Je pense qu’il était difficile de jouer contre nous ce dimanche, parce que nous étions d’un très bon niveau. On a su créer le surnombre en attaquant beaucoup sur les côtés. On a rapidement mis en difficulté les Lucernois dans ces zones où on a eu passablement d’opportunités à droite et à gauche. Avec notre 4-3-3, on a beaucoup perturbé le 4-4-2 de Celestini où nous nous sommes retrouvés en supériorité numérique dans le cœur du terrain. Je crois qu’on s’est fait plaisir.

«Il ne faut pas toujours dire que l’adversaire était mauvais.» Alain Geiger, coach de Servette FC

Mais on a le sentiment qu’il n’y avait pas d’âme dans cette équipe de Lucerne?

Il ne faut pas toujours dire que l’adversaire était mauvais. Là, je pense qu’on voulait davantage cette victoire car on en avait besoin. Après la défaite ici contre Lugano, on a sorti des gars qui avaient vraiment envie de se racheter et ils l’ont fait d’une très belle manière.

Un mot sur la magnifique combinaison entre Dimitri Oberlin et Ronny Rodelin qui venaient d’entrer avant de marquer le 4e. C’est ce qui s’appelle un coaching gagnant, non?

C’était prévu qu’ils entrent en jeu à la 60e. Après ils auraient pu être égoïstes, l’un et l’autre. Mais on a été surpris que Dimitri se soit montré aussi collectif en remettant ce ballon alors que la cage était vide. C’est toujours fantastique quand deux gars s’offrent ainsi une belle combinaison sur leur première action et marquent, c’est excellent pour la confiance.

Et maintenant, après cette belle victoire, vous allez devoir confirmer à Zurich contre Grasshopper. Mais ce sera forcément un autre genre de match, non?

Naturellement. On ne prépare pas de la même façon des équipes qui jouent à la balle comme Lucerne ou des formations qui évoluent à cinq derrière avec un pressing et beaucoup de duels. À Zurich, cela va être un autre football, oui, mais on travaille durant la semaine pour s’adapter, en prévenant les joueurs ce qui nous attend là-bas. D’un autre côté, on y va pour essayer de marquer des buts, comme ce dimanche.

Avez-vous le sentiment qu’après ce succès face à Lucerne qu’il s’agit d’un déclic?

L’an passé. il y a eu 15 victoires sur 36 matches et on ne savait pas ou aller les chercher. On est un peu pareil aujourd’hui, comme toutes les équipes. Lucerne n’a pas de victoire et occupe la dernière place mais il suffit qu’il gagne 3 à 4 matches en un mois pour remonter au classement. Ce championnat est comme ça. Il faut prendre les opportunités quand elles sont là, comme ce dimanche où on a su être meilleurs. À Grasshopper, on s’attend à une bataille, on va se préparer pour ça tout en préservant ce qu’on sait faire, soit de jouer au ballon. Note but est d’aller chercher des victoires qui nous permettent de regarder devant au classement et pas derrière, en jouant au foot.

