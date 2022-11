Espoir du 7e art – Ce cinéaste genevois alterne les clips et les films courts Le dernier court métrage d’Alexandre Schild, «Cyril et Louise», a été sélectionné aux Kurzfilmtage de Winterthur. Rencontre avec une jeune réalisateur en devenir. Pascal Gavillet

Alexandre Schild, l’un des rares Genevois à avoir été sélectionné dès le 8 novembre au festival de Winterthour. LUCIEN FORTUNATI

Des visages, des sourires, de la gravité. Ce qui saisit d’abord dans «Cyril et Louise», ce sont les gros plans. Il n’y a pratiquement que ça. Ensuite, c’est l’utilisation du 16 mm qui frappe. À l’heure où tout le monde filme en numérique, c’est presque inespéré. Et donne un grain à l’image et au cadre d’une fraîcheur inattendue.