Spécimen exceptionnel en Suisse – Ce canard semble croire qu’il appartient à une autre espèce Une harelde boréale de sexe masculin passe l’hiver au bord du Léman. L’oiseau, le seul de son genre en Suisse, accompagne un groupe de fuligules morillons. Caroline Zuercher

Venu du Grand-Nord, ce spécimen de harelde boréale a choisi de passer l’hiver sur les eaux lémaniques au milieu des volatiles indigènes. Lionel Maumary

Ce mercredi sur l’étang des Communailles, à Versvey près d’Yvorne (VD), un point clair se détache dans un groupe de canards. Le passant n’y verrait que du feu, mais pas un ornithologue. À la longue-vue, on découvre un oiseau au plumage spectaculaire dominé par le blanc. Doté d’une longue queue et d’un bec rose, il détonne au milieu de fuligules morillons plus sombres. Cet animal est très rare chez nous, notre région étant à la limite sud de son aire d’hivernage. Il s’agit d’une harelde boréale de sexe masculin (le nom de l’espèce est féminin, peu importe le sexe de l’individu), qui a pris ses quartiers d’hiver dans la région lémanique.