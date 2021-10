La confiance revient à Genève – Ce but de Joël Vermin veut dire beaucoup Auteur d’une volée spectaculaire contre Rapperswil, l’attaquant symbolise le début de renouveau des Aigles. Grégoire Surdez

Joël Vermin laisse exploser sa joie, comme si un mois de frustration sortait d’un coup de canne magique. ERIC LAFARGUE

C’est un geste de classe qui se tente lorsque tout rigole et que la confiance est là. Un coup de batte comme on en voit lors des matches de baseball. Joël Vermin ne connaît rien à ce sport même s’il a passé deux saisons à Tampa Bay, en Floride. L’attaquant des Aigles, comme la plupart de ses coéquipiers, était dans le dur depuis plusieurs semaines. Il a manqué des passes. Il a raté des montagnes. Seul face au but, le puck bien posé sur la glace, il a parfois allumé les étoiles et parfois fait briller les gardiens adverses. «Il y a des phases comme ça où rien ne semble fonctionner, explique l’international suisse. J’ai déjà connu ça dans ma carrière et mon expérience me sert pour ne pas paniquer.»