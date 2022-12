Qatar 2022 – Ce Brésil qui revit dans ses propres paradoxes Un pays déchiré, une Seleção en remède et en mission. Neymar et Richarlison pour l’illustrer, avant le quart de finale contre la Croatie (ce vendredi, 16 h). Daniel Visentini - Doha

Richarlison part sur sa gauche, Neymar sur sa droite: allégorie d’un Brésil déchiré. Qui va se retrouver grâce à la Seleçao? KEYSTONE

Cela fait longtemps que le Brésil n’a plus de roi sur le terrain et au moment même où le seul, le plus grand de l’histoire du football, est hospitalisé, plus fatigué que jamais, une Seleção se lève pour réveiller des passions folles. Le dernier rêve de Pelé, 82 ans, malade: un Brésil qui soulève sa sixième Coupe du monde, une Seleção qui réunit un peuple autour de sa cause, par-delà tous les déchirements qui le secouent encore. «On lui souhaite tous le meilleur, il est une source d’inspiration pour nous», a soufflé respectueusement le sélectionneur Tite.