Ski alpin – Caviezel se rate, aucun Suisse en finale du slalom parallèle de Lech Gino Caviezel était le plus grand espoir de podium au parallèle de Lech-Zürs. Il a perdu trop de temps en 2e manche. Aucun Suisse n’a atteint les finales, qui débutent à 16 h dimanche. Rebecca Garcia

Gino Caviezel, pressenti pour réaliser le meilleur résultat helvétique du jour, n’a pas pu se qualifier pour les phases finales. AFP

Ce n’était décidément pas la compétition des Suisses. Aucun skieur helvétique n’est parvenu à se hisser en finale lors des qualifications dimanche matin. Gino Caviezel, pourtant bien parti lors de la première manche, a totalement raté son départ lors de la deuxième course face à Linus Strasser. Il était la plus grande chance de podium pour cette course autrichienne, en l’absence de Loïc Meillard, Marco Odermatt et Justin Murisier.

Le Grison termine 20e au classement avec 54 centièmes de retard sur le premier. Pour se qualifier aux courses de l’après-midi, il fallait figurer parmi les seize premiers.

Le classement, au terme des deux manches qualificatives. FIS Alpine.

La grande surprise du jour est l’élimination précoce du favori Alexis Pinturault. Le Français qui avait signé le meilleur temps en première manche est sorti sur un DNF au passage suivant. Ainsi, c’est l’Autrichien Dominik Raschner qui l’a emporté. Le Slovène Zan Kranjec et le Norvégien Henrik Kristoffersen complètent ce podium provisoire. Ils lutteront avec les 13 autres skieurs en lice pour le titre dès 16 h.

Une sélection suisse absente des finales

Le reste de la délégation suisse s’arrête également à cette phase qualificative. Le meilleur Suisse après Gino Caviezel n’est autre que Cedric Noger, qui termine 22e. Viennent ensuite Daniele Sette, 28e, et Marco Reymond, 39e.

Thomas Tumler a glissé - heureusement sans conséquence - lors de son premier passage, ce qui l’a directement mis hors course. Livio Simonet avait lui aussi trop de retard pour espérer aller plus loin.

À noter que les femmes ont disputé leur compétition sur ce même parcours samedi. Lara Gut-Behrami, Vanessa Kasper et Andrea Ellenberger ont sorti leur épingle du jeu lors des qualifications du matin. Si les trois ont pu se qualifier, aucune n’a dépassé les huitièmes de finale par la suite.

Rebecca Garcia

