Théâtre du Galpon – Cavada aborde Koltès sur un trottoir malfamé Le scénographe Gilles Lambert met en scène «La nuit juste avant les forêts», premier volet d’une trilogie anthologique. Katia Berger

François-Xavier Fernandez Cavada traverse seul et sans faiblir une phrase de 60 pages. ELISA MURCIA ARTENGO

Il pleut sur le plateau du Galpon. Tandis que les gouttes tombent des cintres, une flaque détrempe la bâche étendue au sol. Le public n’a pas fini de s’installer dans les fauteuils disposés face à face de part et d’autre de la scène, il a déjà compris que rien ne viendra ornementer un cadre résolument lugubre.

Car on n’enjolive pas le théâtre de Bernard-Marie Koltès (1948-1989). Gilles Lambert le sait très bien, qui respecte scrupuleusement les indications fournies par «La Nuit juste avant les forêts», cette tirade tourmentée que le dramaturge français a couchée sur le papier pour l’acteur Yves Ferry en 1977: pluie, pénombre et terrain vague pour tout contexte. La touche personnelle de Lambert consiste à organiser l’espace autour d’un point de fuite où ira percuter le long soliloque adressé à un «tu» invisible et silencieux. Et à ériger à l’autre bout une structure métallique décatie où pendent des lambeaux de plastique, sorte de fenêtre aveugle contre laquelle viendra s’adosser le harangueur.

Plus racé que Denis Lavant

Cheveux mouillés, vêtements tachés, ce dernier s’avance en titubant sous les traits de François-­Xavier Fernandez Cavada – connu notamment pour ses interprétations sous la direction de Dorian Rossel. À son personnage d’«étranger», de chômeur sans domicile fixe, de bagarreur épris de prostituées, bref de paria tout droit sorti d’un film de Leos Carax, il prête une gestuelle plus raffinée qu’un Denis Lavant, mais n’en tord pas moins sa bouche en racontant ses frasques à son chimérique «camarade». Sa traversée de la langue rageuse et tortueuse de Koltès, dans un débit impressionnant, tient de l’exploit – même si le ton manque parfois de cette texture râpeuse qu’on attend du rôle.

François-Xavier Fernandez Cavada s’adresse à un potentiel logeur qui brille par son absence entre les gradins en vis-à-vis. ELISA MURCIA ARTENGO

L’intérêt principal de l’entreprise, outre réaffirmer l’actualité du texte et offrir une belle gageure à Cavada, réside dans la double casquette qu’y porte Gilles Lambert. Pour la première fois de son riche parcours, le scénographe y assume à la fois le décor et la mise en scène. L’un et l’autre s’y révèlent du reste totalement imbriqués, puisque l’angle mort où se tourne le comédien le fait apparaître de profil pour les spectateurs qui se font face. Un cas social ne se regarde-t-il pas par définition de biais?

François-Xavier Fernandez Cavada ne quitte pas ce squelette de bâtiment imaginé par Gilles Lambert pour figurer un urbanisme dépourvu d’urbanité. ELISA MURCIA ARTENGO

Le septuagénaire Lambert n’en restera pas là. En marge de la publication de ses mémoires, il entend monter trois pièces en trois ans en point d’orgue à sa carrière. À Koltès succéderont donc prochainement, réalisés par la même équipe artistique, un texte de Kleist et le «En attendant Godot» de Beckett. Les trois pieds d’une assise théâtrale.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.