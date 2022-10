Roman autobiographique – Catherine Millet active dans le présent en écrivant ses mémoires La critique d’art, cofondatrice d’«artpress», se livre sur ses «Commencements», une épopée en apnée au cœur de l’art qui devient contemporain. Elle est en lice pour le Médicis. Florence Millioud Henriques

Auteure de «La vie sexuelle de Catherine M.», paru en 2001, Catherine Millet publie son quatrième roman autobiographique. Pascal Ito/Flammarion

Les paragraphes sont rares dans les «Commencements» de Catherine Millet, et l’immersion radicale dans ce milieu de l’art qui la fait vibrer et vivre depuis un demi-siècle impose ainsi une lecture physique. Efficiente. On est avec la future cofondatrice de la revue mensuelle internationale «artpress», en apnée dans ce Paris encore capitale des avant-gardes, même si New York se profile dans la course.