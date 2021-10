Bande dessinée – Catherine Meurisse distinguée L’autrice française recevra le Grand Prix Töpffer de la bande dessinée le 3 décembre. Philippe Muri

Catherine Meurisse . Dargaud/Rita Scaglia

Un nouvel album tout soudain, une vaste exposition rétrospective au Cartoon Museum de Bâle en novembre, sans oublier le Prix Töpffer début décembre: Catherine Meurisse est à l’honneur en cette fin d’année 2021. Sur proposition d’un jury constitué d’expert-e-s et de professionnel-le-s de la bande dessinée, le canton et la Ville de Genève (Bibliothèque de Genève), ont décidé de récompenser l’autrice française pour l’ensemble de son œuvre en lui décernant le Grand Prix Töpffer de la bande dessinée 2021. Catherine Meurisse succède à Dominique Goblet, lauréate en 2020. Le prix lui sera remis le 3 décembre aux côtés des lauréat-e-s du Prix Töpffer Genève et du Prix Töpffer de la jeune bande dessinée. PMU

