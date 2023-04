États-Unis – Catégorisée média d’État par Twitter, la radio NPR fait la grève des tweets La radio américaine publique a indiqué vendredi avoir arrêté de tweeter en signe de protestation contre la mention de «média affilié à l’État américain».

Image d’illustration. Getty Images via AFP

«Nous avons cessé de tweeter depuis le principal compte de NPR après qu’ils ont accolé cette fausse étiquette parce que tous les tweets la comporteraient», a indiqué Isabel Lara, porte-parole de NPR, contactée par l’AFP.

Sous l’impulsion d’Elon Musk, Twitter a entrepris de changer la certification des comptes, entre les organisations officielles et les particuliers, les profils qui ont été vérifiés dans le passé et ceux qui l’ont été via leur abonnement à Twitter Blue.

Au passage, le «New York Times» a perdu sa certification et le compte officiel «@NPR» s’est retrouvé affublé, mercredi, de la même étiquette que les comptes des médias russes RT ou Sputnik, accusés d’être des instruments de «désinformation» du Kremlin.

Jeudi, NPR, qui est financée principalement par la publicité et le mécénat, a changé le profil de son compte principal sur Twitter, invitant ses 8,8 millions d’abonnés à la «trouver partout où vous consultez les informations». Les autres comptes de la radio (couvrant l’actualité politique ou musicale, par exemple) n’ont pas reçu cette étiquette et continuent à tweeter.

Elon Musk reconnaît une possible erreur

Elon Musk, qui n’hésite jamais à faire preuve de mépris pour les médias d’information, a initialement qualifié la décision de «juste». Mais NPR a indiqué jeudi que le multimilliardaire estimait désormais que la mention de média affilié à un État n’était peut-être pas «exacte». Il a précisé à la radio, dans des échanges par email, que Twitter allait se pencher sur la question.

«Le principe chez Twitter est celui d’un traitement juste et équitable, donc si nous étiquetons des comptes non-américains comme appartenant à des gouvernements, nous devrions en faire de même aux États-Unis, mais il semble que cela ne soit pas totalement exact dans ce cas», a écrit Elon Musk à NPR.

Selon le règlement de Twitter, les médias affiliés à un État sont ceux «dont le contenu éditorial est contrôlé par cet État par l’intermédiaire de ressources financières, de pressions politiques directes ou indirectes et/ou d’un contrôle sur la production et la distribution».

Née en 1970 et très connue aux États-Unis, NPR a expliqué que moins de 1% de son budget opérationnel provenait de sources fédérales. Twitter ne répond plus aux courriels des journalistes que par une émoticône en forme de crotte.

AFP

