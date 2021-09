Musique et performances – Cataclysme Piano, un festival qui réinvente les touches Concert pour treize claviers, happening pour piano-cocktail, piano-robot, piano-dessert, piano-barbecue… en trois jours, la manifestation dilate les possibles de l’instrument. Rocco Zacheo

Géraldine Schenkel et Jeanju Bonzon, cofondateurs de Cataclysme Piano, festival qui débute le 3 septembre au Théâtre du Galpon. FRANK MENTHA

À quelques mètres du seuil du Théâtre du Galpon, le dernier voyage d’un piano en fin de vie promet un festin libérateur. Dans sa carcasse boisée, mate et fatiguée, on aperçoit un gril, sous lequel on a déjà posé des pives et autres objets propres à la combustion. Une poignée de jours encore et tout cela partira en feu et en fumée lors d’une grillade qui marquera le beau trépas du noble instrument.

L’acte auquel nous convie le festival Cataclysme Piano – un parmi tant d’autres – pourrait résumer à lui seul l’esprit et le pedigree d’une manifestation singulière, rare et intrigante, qui renoue avec le public tous les quatre ans. En trois soirées, du 3 au 5 septembre, il sera question de célébrer sans limites ou presque l’instrument aux touches noires et blanches, de montrer ses facettes cachées, de déborder le domaine des possibles et de lui adresser, au final, des mots et des gestes d’amour.