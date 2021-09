Aide en Afghanistan – Cassis demande une «intervention humanitaire rapide» Le conseiller fédéral a souligné ce lundi lors de la réunion de l’ONU que les défis afghans ne doivent pas «décourager», bien que le pays soit en crise.

Ignazio Cassis a rappelé la rallonge de 33 millions de francs décidée la semaine dernière par le Conseil fédéral pour aider les Afghans. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Il ne faut pas se «décourager» malgré les défis importants en Afghanistan, selon Ignazio Cassis. Lors de la réunion ministérielle organisée lundi par l’ONU depuis Genève, le conseiller fédéral a appelé à une «intervention humanitaire rapide».

«La conférence d’aujourd’hui est un premier pas», estime le chef de la diplomatie suisse. Alors que la Suisse s’était dite immédiatement prête à accueillir une réunion internationale après l’arrivée des talibans à Kaboul, il a remercié le secrétaire général de l’ONU pour son initiative.

Devant la quarantaine d’États en salle ou en ligne, il a rappelé la rallonge de 33 millions de francs décidée la semaine dernière par le Conseil fédéral pour aider les Afghans. L’enveloppe doit être avalisée par le Parlement. Cumulée au budget ordinaire prévu pour 2022, l’aide suisse à la région atteint 60 millions sur les seize prochains mois.

Des pourparlers de paix

«Les besoins urgents du peuple afghan exigent une intervention humanitaire rapide», a dit Ignazio Cassis. «Le financement seul ne suffira pas», selon lui. Et d’appeler les talibans, sans les nommer, à garantir un accès humanitaire sans entrave et la sécurité des travailleurs humanitaires, de même qu’à honorer les droits des minorités et des femmes.

Lundi matin, Ignazio Cassis avait brièvement discuté avec Antonio Guterres. Il a aussi rencontré son homologue yéménite Ahmad Awad bin Mubarak, auquel il a demandé d’œuvrer à un cessez-le-feu dans son pays. Et auquel il a aussi garanti que la Suisse était prête à poursuivre ses efforts pour soutenir des pourparlers de paix entre le gouvernement et les rebelles Houthis qui contrôlent le nord.

ATS

