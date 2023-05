Tennis – Casper Ruud tout de suite dans le coup Le double tenant du Gonet Geneva Open a dû serrer le jeu d’entrée pour écarter l’étonnant J.J. Wolf (6-3 7-5). Mathieu Aeschmann Genève

Casper Ruud a eu fort à faire pour son premier match sur la terre battue genevoise. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Casper Ruud n’est pas double finaliste en Grand Chelem pour rien. Il a beau courir après la forme de son été 2022, la solidité de son «niveau moyen» lui offre quelques assurances. Par exemple de pouvoir résister à une demi-heure de haut vol signée J.J. Wolf (49e mondial) et finalement se qualifier sans trembler pour les quarts de finale du Geneva Open (6-3, 7-5).

Un look improbable

Si le très nombreux public (guichets fermés) a été gâté mercredi soir, il le doit d’abord à cet Américain aux allures d’acteur de série Z des années 1980. J.J. Wolf possède une jolie frappe en coup droit. Et lorsqu’il a commencé à se sentir bien sur le central des Eaux-Vives, dès le début de la deuxième manche, Casper Ruud a sérieusement dû s’employer pour contenir sa fougue. Services slicés peu orthodoxes, coups droits en décalage, amorties osées, le MacGyver des courts a fait passer un frisson. Mais contrairement au héros joué par Richard Dean Anderson, il lui manquait un ou deux tours dans sa raquette pour faire plier l’incroyable solidité de double tenant du titre.

Place à Jarry

«Je suis content d’avoir réussi un break au début du match et un autre à la fin parce que les choses auraient pu tourner autrement, admettait le Norvégien à la sortie du court. J.J. jouait incroyablement vite. Il frappait sur tout. Heureusement, j’ai trouvé le moyen de bien manœuvrer les moments décisifs.» Casper Ruud, No 4 mondial et tête de série No 1 à Genève, sera donc bien présent au rendez-vous des quarts de finale, jeudi, face au revenant Nicolas Jarry. Un nouveau match piégeux pour celui qui reste favori à sa propre succession



